Familias de pacientes del Garrahan denunciaron que dejaron de pagarles el hotel

Familiares de niños oriundos del interior del país que son tratados en el Hospital Garrahan denunciaron hoy que los dueños de los hoteles donde se alojan los intimaron a abandonar las habitaciones por falta de pago, en tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -responsable del pago- aseguraron que la cartera "garantizará el alojamiento" de los damnificados."En el hotel me avisaron que me esperaban hasta el viernes y que sino me tenía que ir porque no habían pagado. Estoy desesperada porque no tengo donde ir", indicó a Télam Verónica Díaz, oriunda de Santiago del Estero capital y madre de Vicky, una niña de tres años con neuroblastoma, un cáncer infantil que afecta el sistema nervioso.Vicky es paciente del Garrahan desde que nació, fue operada y estuvo con quimioterapia años anteriores y ahora está a la espera de un nuevo tratamiento que consiste en un trasplante de células madre, para lo que están en la Ciudad de Buenos Aires desde enero.Verónica aseguró que "somos muchas las madres de pacientes oncológicos que estamos en esta situación" y cuenta que además del alojamiento les sacaron "una tarjeta que nos daban para comprar comida".La mujer afirmó que desde Desarrollo Social le dijeron que tenía que hacerse cargo la provincia.