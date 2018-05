La periodista agredida por una maestra pide que las disculpas sean públicas

La periodista Salomé Sencar, que denunció ayer a una maestra santafesina que la intimidó a través de las redes sociales con una agresión antisemita y contra los desaparecidos de la última dictadura militar, expresó hoy su expectativa de que la docente se disculpe, no solo con ella, si no ante la comunidad judía y organizaciones de derechos humanos.Así lo manifestó la periodista en diálogo con Télam tras añadir que "es necesario que se concrete un encuentro con ella que hasta ahora no fue confirmado; esto no puede suceder más" al tiempo que agradeció "la intervención inmediata del Ministerio de Educación".El mensaje de audio que envió la maestra, identificada como Eve Lyn, a través de facebook dice: "Sos una bruta más que perjudica a nuestro país, ojalá algún día los hagan desaparecer como los nazis hicieron desaparecer a los judíos".