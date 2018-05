Esmeralda Mitre le respondió a Cohen Sabban: "Doy por terminado el episodio"

Luego de la carta de disculpas que el ex titular de la DAIA Ariel Cohen Sabban envió a Esmeralda Mitre por su denuncia de acoso sexual, la actriz respondió hoy por Twitter que “a pesar del sufrimiento” ha decidido “dar por terminado el episodio”.“He recibido una carta del señor Cohen Sabban en la que me pide perdón por lo que ha pasado”, comienza la respuesta que Mitre publicó a través de su cuenta de Twitter.“A pesar de todo mi sufrimiento, como no me anima ningún resentimiento ni deseo de venganza he decidido dar por terminado el episodio y mirar hacia adelante”, escribió la actriz.Y para concluir añadió que “la desagradable circunstancia que me tocó vivir no altera la alta estima que tengo por la comunidad judía y sus instituciones”.