Denuncian desabastecimiento en el hospital oncológico María Curie y rechazan su traslado

Acto de apoyo al Hospital Mara Curie

Con el lema "no al desabastecimiento y al traslado del Hospital Oncológico María Curie", centenares de personas se congregaron a las 10 en el jardín con escalinatas del centro de Parque Centenario, y se extendieron hacia la Avenida Patricias Argentinas, donde llegaron con carteles de adhesión representantes de otras instituciones municipales, como el Hospital de Niños Juan Garrahan y el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.Durante la protesta fue leído un documento elaborado por el personal sanitario, que convocó a "defender el patrimonio histórico y las historias de vida de los pacientes, en la nave insignia de la Ciudad en el ámbito municipal"."Lo vienen desabasteciendo, no se invierte en infraestructura, tecnología, ni reposición de los recursos humanos, cierran quirófanos y no contamos con un acelerador lineal para tratamientos radiantes (aunque ya está construido el bunker), soportamos políticas tendientes al ahogo para de esa manera justificar su traslado", afirmaron.