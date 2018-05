Muy pocos pacientes con fibromialgia obtienen el certificado de discapacidad

Sólo uno de cada diez pacientes con fibromialgia que solicitan el certificado de discapacidad lo obtiene, según un relevamiento difundido por la Asociación Civil FibroAmérica con motivo del día mundial de la enfermedad, que se conmemora cada 12 de mayo."El relevamiento es el resultado de una encuesta a unas 80 personas que viven con la enfermedad en el país a partir de una demanda que veíamos de quienes se acercaban angustiados porque no obtuvieron su certificado", describió a Télam Blanca Mesistrano, presidenta de FibroAmérica.Según el sondeo, sólo el 10,3% por ciento de las personas encuestadas -mayoritariamente mujeres- accedió al certificado de discapacidad, de los cuales 1 de cada 3 (33,3%) lo recibió por otras patologías reumáticas, pero no por fibromialgia.Consultados sobre los motivos de la denegación, el 27% dijo que el argumento fue que la fibromialgia "no es una enfermedad discapacitante", el 12% aseguró que "ni siquiera se les otorgó un turno" y el 5% manifestó que "los médicos de la junta no reconocieron síntomas de discapacidad evidente".