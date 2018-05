Desde Defensa Civil recomendaron "no circular mientras dure la tormenta"

Ante la posibilidad de tormentas tener en cuenta

El responsable de Defensa Civil porteño, Raúl Garnica, recomendó esta mañana "no circular mientras dure la tormenta fuerte", con el fin de evitar accidentes ante el alerta que rige para la Ciudad de Buenos Aires por lluvias intensas a partir del mediodía."Lo que nosotros tenemos desde Defensa Civil es que a partir del mediodía podría haber tormentas severas, con gran cantidad de agua en la Ciudad de Buenos Aires, aunque no sabemos la hora exacta", indicó Garnica a Télam.El funcionario señaló que "la principal recomendación es no salir a la calle durante la caída de abundantes lluvias. La tormenta suele durar no más de 40 minutos, la Ciudad cuenta con buen sistema de desagüe, lo que hace que a la media hora haya drenado el agua, entonces es importante no movilizarse durante el pico de caída de agua para evitar accidentes".Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta debido a la probabilidad de vientos y tormentas en la zona metropolitana.• Si hay una calle anegada, no circular por ella.• Evitar dejar en los balcones elementos (macetas, sillas plásticas, etc.)• Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.• Evitar el contacto con artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.• No arrojar elementos que puedan tapar los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados.• Sacar las bolsas de residuos es de 20 a 21 horas de domingo a viernes.• Depositar los residuos en los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.• En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.• No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.