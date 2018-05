Magistrados piden dejar sin efecto una medida que "lesiona" el acceso a la justicia de los menores

📝PENSAMIENTO CIVIL denuncia las graves consecuencias de la decisin de la Asesora General Tutelar Yael Bendel para el acceso a la justicia y la defensa en juicio.👇https://t.co/IlNqXBJQBT@JuezJimenez , @litoabregu — ajunaf (@ajunafARG) 7 de mayo de 2018

En un comunicado, la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) manifiestó su "profunda preocupación" por lo que interpretó como un recorte de funciones dispuesto por Bendel y le pidió que "deje sin efecto" la resolución, que lleva el número 75, para no "lesionar el servicio de acceso a la justicia".Ajunaf estimó que la medida de Bendel tiene por objeto expresar una "crítica encubierta" y una "medida sancionatoria" contra Gustavo Moreno, el asesor tutelar que frenó las pasantías obligatorias en los secundarios porteños y el protocolo anti-tomas dispuesto por el gobierno de la Ciudad.Además, Ajunaf cuestionó que "el procedimiento reglado para obtener la autorización no contiene plazo alguno para que la señora Asesora General Tutelar se expida a favor o no, de la intervención conjunta".