Medios digitales argentinos colocan mensajes contra las noticias falsas

En el da de la libertad de prensa, los medios argentinos se manifestarn para defender el valor del periodismo profesional en las plataformas tecnolgicas → https://t.co/sXk8wM7Jge pic.twitter.com/IUHF8KS8S7 ADEPA (@Adepargentina) 2 de mayo de 2018

Medios gráficos, digitales y televisivos se sumaron hoy, con mensajes y posteos simbólicos en defensa del periodismo profesional y contra las noticias falsas en las plataformas tecnológicas, a la campaña impulsada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora hoy."Este medio tiene editor responsable. No a las noticias falsas en redes sociales y plataformas digitales", es el mensaje que aparece en las web de medios digitales del país."Adepa reclama que las redes sociales y los buscadores no confundan la información periodística de calidad -que cuenta con la figura del editor responsable-, con la propalación de noticias falsas, el anonimato y la difamación, que alimentan la violencia y hasta alteran procesos políticos", según un comunicado de Adepa, que nuclea a 200 medios del país.La campaña busca que redes y buscadores reconozcan el rol de los contenidos periodísticos y los distingan de los que generan noticias falsas que "desinforman a los usuarios, afectando el debate público, los lazos comunitarios y la dinámica institucional. Al no hacerlo, la sociedad pierde calidad informativa", agrega el comunicado.