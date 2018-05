Cinco museos para recorrer este fin de semana

MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO

En Buenos Aires hay una gran cantidad de museos, de hecho según un estudio realizado por la Dirección General de Inteligencia de Mercado y Observatorio del Gobierno porteño y la consultora Voices! entre enero y febrero de 2017, la ciudad cuenta con 160, públicos y privados, un número que emplaza a la capital argentina como la ciudad con mayor cantidad de museos en América del Sur.El relevamiento del Gobierno porteño -que busca posicionar a Buenos Aires como un destino de museos- también mostró que de las 504 personas entrevistadas en los 18 museos que se tomaron como eje, el 40% de los visitantes son menores de 30 años, el 33% tiene entre 31 y 50 años, y el 26% tiene más de 50 años.Los más visitados son el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), el Museo de Arte Decorativo, el Planetario Galileo Galilei, y el Museo Histórico del Cabildo. Pero una variedad de museos y espacios pasan desapercibidos o no se promocionan lo suficiente.A continuación, una selección de cinco museos para aquellos que se animen a salir de los circuitos clásicos:El museo se divide en dos sedes: Sede Palacio Noel y Casa Fernández Blanco. En la sede Palacio Noel, una casona construida en la década de 1920 por el arquitecto Martín Noel, se exhiben piezas de arte del estilo colonial y del proceso de independencia de varias regiones que constituyen una de las colecciones más importantes de platería en iberoamérica.En las 16 salas, el visitante puede apreciar colecciones virreinales permanentes de platería (de órdenes jesuitas y franciscanas), imágenes religiosas hechas en madera, marfil y alabastro, cerámica española, grabados, alhajas, pintura de las escuelas cuzqueña, potosina, mexicana, del lago Titicaca y del territorio argentino, y una importante sala de instrumentos musicales, donde se destaca una colección de violines del siglo XVIII, que perteneció al coleccionista y gran benefactor del museo, Isaac Fernández Blanco.La Casa Fernández Blanco, que fue la residencia de la homónima familia, tiene un notable patrimonio arquitectónico, ya que fue reformada por el arquitecto Alejandro Christophersen (Café Tortoni, Palacio San Martín, Bolsa de Comercio) en 1901.Si bien la planta alta aún se encuentra en restauración, en la planta baja se puede admirar su imponente arquitectura y recorrer una amplia colección de muñecas y juguetes antiguos que abarca desde los años 1870 a 1940.El museo prevé inaugurar este año una sala de indumentaria antigua y una colección de juegos de té antiguos.Sede Noel:Dirección: Suipacha 1422Horario: de martes a viernes de 13 a 19hs - sábados y domingos de 11 a 19hsEntrada arancelada - los miércoles entrada gratuitaContacto: 4327.0228Casa Fernández Blanco:Dirección: Hipólito Yrigoyen 1420Horario: Martes a viernes de 12 a 18 hs - sábados y domingos de 11 a 17 hsEntrada arancelada - los miércoles entrada gratuitaContacto: 4327.0228Es un museo autobiográfico que tiene como objetivo difundir la producción de la escultura argentina en general y la obra de luis Perlotti en particular. El museo está emplazado en lo que fue la casa taller del escultor argentino, en el barrio de Caballito, que el artista dejó en donación a la Ciudad, junto con todo el acervo que la casa albergaba.El escultor tenía una pasión por la vida, las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de América, algo que quedó plasmado en gran parte de su obra, con producciones de corte indigenista que el artista intercaló con monumentos, relieves y bustos que rinden homenaje a personalidades de la cultura y de la política nacional.Las obras que más se destacan son las piezas de motivos indigenistas “el despertar de la raza”; “la Flor de Irupé” y “La danza de la flecha”, realizadas en madera.Además de la obra de Perlotti, el museo cuenta con una selección de obras de Alfredo Yacussi, dos murales en chapa esmaltada de Benito Quinquela Martín (amigo del escultor), piezas de Juan Carlos Ferraro y una exhibición de máscaras de cerámica que el visitante puede recorrer en las dos salas del museo y sus amplias pasarelas.Dirección: Pujol 644Horario: martes a domingos y feriados de 11 a 19hsEntrada arancelada - miércoles y viernes entrada gratuidaContacto: 4433-3396En pleno barrio de Retiro, en el subsuelo del Palacio Paz, casi escondido se encuentra el Museo de Armas de la Nación, que exhibe todo una gran variedad de armas desde la Edad Media hasta la actualidad.El Museo de Armas en sus 18 salas exhibe una cronología de las armas que se usaron desde el siglo XII hasta la actualidad, por lo que el visitante de sala en sala puede ver cómo han ido evolucionando las armas a lo largo de la historia.Entre los aproximadamente 4.000 artículos en exhibición, se destacan una cota de malla de hierro anillada del siglo XII (préstamo perpetuo del Gobierno británico al museo), un sable de dragones que perteneció a la guardia del Virrey Ceballos, los primeros fusiles reglamentarios del Ejército Argentino y una colección importante de armas de la Primera y Segunda guerra Mundial, incluido un fusil AK-47, también conocido como Kalishnikov.El museo, fundado en 1904, también cuenta con una Sala de Armas de Oriente, donde sobresalen armaduras de la época Tokugawa (Japón) y armas de China y Persia, entre otros.Dirección: Avenida Santa Fe 702Horario: lunes a viernes de 13 a 19hsEntrada aranceladaContacto: 4311-1071El museo, ubicado en una antigua casa típica del siglo XIX en el barrio de San Telmo, cuenta con una colección de más de 9000 piezas que incluye vestidos, pantalones, objetos de uso cotidiano, calzado, fotos, entre otros, que se remontan desde el siglo XVIII hasta la década de 1980.El visitante puede encontrar desde trajes tradicionales de varios países como China, Japón o Grecia, hasta un traje de novia hecho con tela de paracaídas de la Segunda Guerra Mundial.El museo también ofrece charlas, conferencias y seminarios sobre moda y diseño, visitas guiadas y talleres, que se llevan a cabo en sus salas, auditorio, biblioteca y áreas de recreación.Con un inventario de más de 2000 volúmenes, catálogos, revistas (desde el siglo XIX hasta la actualidad) y carpetas temáticas, el museo dispone de una biblioteca especializada en la historia del traje y la moda, con el objetivo de asistir a investigadores de ciencias sociales y diseño.Dirección: Chile 832Horario: Martes a domingo de 11 a 19hsEntrada libre y gratuitaContacto: 4343-8427El centenario Observatorio del Colegio San José, actualmente a cargo de un grupo de ex alumnos del colegio, fue fundado en 1913 y se constituye como el observatorio más antiguo de la ciudad en actividad.Originalmente se erigió como un mirador en 1871 y debido a su altura y ubicación estratégica los militares de la época lo declararon como observatorio ideal del barrio de Balvanera, de hecho durante la Revolución de 1880 (considerada como el último episodio de las guerras civiles que enfrentaron a las provincias argentinas con Buenos Aires), el General Bartolomé Mitre ocupó la torre y junto con los militares la usó para observar los combates de Puente Alsina y los Corrales.Además de observar al superficie de la Luna, Júpiter, los anillos de Saturno y Marte, el visitante puede acceder al segundo piso de la torre del observatorio, donde se encuentra la Sala de Antiguos Instrumentos.Esta sala envuelve al visitante en una atmósfera de época gracias a la preservación de los instrumentos del antiguo Gabinete de Física, expuestos en grandes vitrinas originales, donde se exhiben instrumentos de acústica, astronomía, electromagnetismo, geodesia, óptica, fotografía y meteorología, todos elementos empleados en la enseñanza de estas ciencias a principios del siglo XX.Dirección: Bartolomé Mitre 2455Horario: Viernes de 20 a 22Entrada libre y gratuitaEl acceso al observatorio es por escaleraContacto: 4951-0264 (Se recomienda contactarse con el observatorio antes de ir)