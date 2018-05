"No es sencillo ser celíaco cuando la pasta es una costumbre nacional"

Lo primero fue casi un duelo. Una abrupta despedida a los sanduiches de salame, las galletitas y la pizza. Luego llegó la aceptación y por estos días, Fabio Dana asegura que aprendió a convivir con su intolerancia al gluten. Por eso el periodista que descubrió a los 46 años su celiaquía dedicó los últimos tres años a difundir las características de su enfermedad y compartir sus experiencias cotidianas. Muchas de ellas están reunidas en el libro "Yo, celíaco" que acaba de publicar Paidós y comentó con Télam. Allí cuenta datos tan curiosos como que en la ciudad de Buenos Aires se consumen casi cuarenta mil pizzas por día (catorce millones al año). "En un país en el que la pasta de los domingos es una costumbre nacional, ser celíaco no es algo sencillo".A partir de haberme enterado hace tres años de mi condición, ahora tengo 49. Ahí surgió la idea de de hacer un libro. Puede ser consierdado un libro de autoayuda porque es un libro en primera persona. Cuento mi experiencia personal desde que me enteré el diagnostico, el tratamiento hasta el día de hoy y cómo lo llevé.Ahora, bien. Al principio no es fácil porque implica bastantes cambios. Yo era un adcito a las harinas. Siempre arriba de mi escritorio había galletitas, sanduiches. Mi dieta básica era a base de tartas y pizza. Y un día me enteré de que no podía comer todo eso y en una sociedad como la nuestra en la que esas comidas están a la orden del día. Tuve que cambiar mucho los hábitos. Y me cuesta todavía.Lo que hice fue suprimir las harinas tradicionales que tenían gluten por las harinas aptas para celíacos, de mandioca, de arroz, de maíz. Muchos te dicen que lo bueno de ser celíaco es que comés más saludable. Hay una moda del "Gluten free". Pero no es tan así: los alimentos para celíacos a veces tienen más grasas, más manteca para que la masa quede más uniforme. Pero sí podés hacer una dieta mucho más saludale si consumís carne, pescado, pollo y frutas y legumbres verdudas suprimiendo toda clase de harinas y panificados.todo el tiempo los envases. Busco el simbolito de "Sin TACC" y cuando voy al supermercado, a esta altura ya sabés cuáles marcas son aptas. Al principio uno va investigando por todos lados y registra también los lugares como dietéticas o restoranes donde se venden productos para celíacos.:No se cumple. Sobre los menúes en la última ley de 2015 que no está reglamentada se modifican articulos para establecer como obligación que cada restoran y bar tenga un menu libre de gluten. Eso no se cumple. Algunos locales lo hacen y otros no y se generó una polémica porque no todos los establecimientos están preparados para dar un menú libre de gluen seguro porque está en problema de la contaminación cruzada. Yo oy a comer a la parrilla de la esquina y me dan un menú libre de gluten pero me cocinaron una hamburguesa o un pedazo de pollo en la parrilla donde hace poco tiempopusieron un pan a tostar hay contaminación cruzada. Es igual de malo para el celíiaco que si se come un pedazo de torta con gluten. Todos estos cuidados hay que tenerlos y no es fácil que todos los restoranes los tengan. Lo ideal sería que tuviesen una cocina separada para cocinar libre de gluten, algo que no se puede exigir en todas partes.No. Soy el único. Intuyo que mi mamá era celíaca ya que tuvo una anemia permanente y dolores en los huesos, que son dos de las manifestaciones de la celiaquía. Ni mi mujer ni mis hijos son celíacos. Por eso comemos comidas distintas. Ciertas cosas como el rebozado de las milanesas son las mismas. Y después yo tengo los cuidados lógicos. tengo mis propias ollas y sartnes y sino tengo que lavar muy bien los tensilios. Trato de que no se contamine la mesada con lo que se hizo antes.No. Me cocino, hago recetas. En el libro incorporo las que fui aprendiendo. Hay postres, comidas tradiconales que me hacía mi mamá como el pastel de papa, comida china. Muchas que me hacía mi mamá o me hacía mi mujer y otras que adapté mirando el canal de cocina. Antes no cocinaba pero ahora trato de experimentar.En la Argentina son 400 mil. Es el 1 % de la población y cada vez se detectan más casos porque hay más información. Muchos se enteran siendo grandes pero también hay muchos niños. A partir de la ley, se empezaron a detectar más casos porque se difundió el tema y se empezó a investigar más y los profesionales están más capacitados y alerta. Creo que va a seguir creciendo. Por un lado es una pena, pero por otro esta bueno porque al ser más podemos generar más conciencxia y buscar más beneficios para nosotros.Los precios de nuestros productos son uno de los principales problemas. Los precios son muy caros. De por sí los alimentos en la Argentina son costosos pero los de los celíacos lo son mucho más. Algunos productos están en Precios Cuidados pero son pocos. Pongo un ejemplo: un paquete de fideos común se compra en el supermercados a 20 pesos. Pero para un celíaco está a 100. La relación es de 5 veces más. Es mucha diferencia. Ni hablar de panificados, tortas y pastas frescas- Los precios son muy caros. Eso debería contemplarse.Las obras sociales y prepagas te hacen un reintegro mensual de lo que vos gastes en harinas y premezclas pero es mínimo. Creo que está ahora en $ 484 mensuales, Te implica ir a comprar, pedir recibo, y presentarlo en la prepaga para después ir a buscar el reintegro. Pero si uno tiene que festejar su cumpleaños y va a comprar una torta con ese monto no le alcanza. Ni hablar para todo el mes. Es mínimo. Hay mucho para mejorar.El libro tiende a difundir la enfermedad. Es un granito de arena que suma para que se concientice a la gente. Muchos se van a sentir identificados proque lo escribí en primera persona contando lo que me pasa a mí.Pero le puse humor. No me lo tomé a la tremenda. Cuento mis vivencias. Cómo la volvía loca a mi gastroenteróloga llamándola a cualquier hora porque tenía miedo de estar mal diagnosticado o tenía dudas sobre la enfermedad. La llamaba a cualquier hora para hacerle preguntas. Y ella me atendía con buena onda. Y todavía me sigue atendiendo. Y ahí cuento con humor e información. Los temas de salud me los tomo más en serio. Entreviste a médicos, pediatras y gastroenterólogos que cuentan los pasos a seguir para hacer un buen diagnóstico y para tratarse.