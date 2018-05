Se espera la epidemia de bronquiolitis más grave de los últimos años

¿Qué es la bronquiolitis?

¿Cómo se contagia?

¿Cuáles son los síntomas de la bronquiolitis?

El niño con bronquiolitis puede presentar alguno de los siguientes síntomas:

• Tos

• Fatiga

• Fiebre

• Respiración muy rápida (taquipnea)

• Aleteo nasal o retracción de los músculos del tórax en un esfuerzo por respirar

• Cansancio

• Color azulado en la piel, las uñas o los labios debido a la falta de oxígeno (cianosis): en este caso necesita tratamiento urgente

¿Cómo puede prevenirse?

• Mantener la lactancia materna

• No exponer a los niños al humo del cigarrillo

• Lavarles las manos a los niños con agua y jabón con frecuencia

• Mantener alejados a los bebés de aquellas personas que están resfriadas o tienen tos

• Si alguien en la familia tiene alguna infección de las vías respiratorias, debe lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de manipular al niño

¿Cómo se trata?

Diferencias entre la bronquiolitis, la bronquitis y el asma bronquial

¿Cómo sonarse la nariz correctamente?

Las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) son la principal causa de internación en menores de dos años durante la época de frío. Este año circula una cepa especialmente fuerte y se espera que la epidemia de influenza y bronquiolitis sea muy agresiva. Para hacer frente a este panorama, el Hospital Garrahan sumó 60 camas para hacer frente a la contingencia respiratoria.Es una enfermedad bastante común y algunas veces grave, que expresa una inflamación aguda de las vías aéreas inferiores (bronquiolos). Afecta principalmente a los más pequeños, en especial a los bebés menores de 6 meses, y es más frecuente en los meses fríos (otoño e invierno). Es una causa frecuente de hospitalización de niños menores de un año durante el invierno y comienzos de la primavera.La causa más frecuente de la bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio (VSR). Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida. Otros virus que pueden causar la bronquiolitis pueden ser: Adenovirus, Influenza y Parainfluenza."Se espera que la cepa de virus predominante sea la H3N2 que es la que ocurrió en el hemisferio norte, pero no se puede descartar que haya una proporción de virus de gripe de la cepa pandémica, H1N1", afirmó la jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología del Garrahan, Rosa Bologna. También destacó que "la cepa H3N2 que ha circulado en el último tiempo es más agresiva porque ha ocurrido un pequeño cambio en su conformación y la población no tiene defensas para esta nueva cepa cambiada". Y concluyó: "puede decirse que esperamos una gripe mucho más grave que en otros años".La doctora Patricia Garcia Arrigoni, jefa del área ambulatoria del Hospital Garrahan, dialogó con Télam sobre las características del brote de bronquiolitis que se espera:El virus se transmite de una persona a otra por el contacto directo con las manos contaminadas con secreciones nasales o a través de gotitas aerotransportadas generadas al toser o estornudar, por aquellos que presentan la enfermedad.Suele comenzar como un resfrío. Luego de dos o tres días de ese cuadro, algunos niños pueden tener pocos síntomas o síntomas menores y otros desarrollar más problemas respiratorios, como sibilancias (ruido similar a un silbido en el pecho, al respirar) y tos.Los antibióticos no son efectivos contra las infecciones virales. El tratamiento incluye broncodilatadores administrados con un aerosol y una aerocámara (generalmente denominados como "paf").Los investigadores médicos han estado intentando desarrollar una vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) durante más de 50 años, sin éxito.Sin embargo, nuevos hallazgos de investigadores de la Universidad de California (UC) Santa Cruz, en Estados Unidos, publicados en marzo en la revista‘Science Immunology’ apuntan a una ruta prometedora para diseñar una vacuna efectiva.son tres entidades que tienen muchos puntos en común, que no siempre son fáciles de distinguir y que a veces se solapan, con lo que existe una notable confusión.•Laes la infección de los bronquíolos, que son la parte final y más delgada del árbol bronquial. Esta enfermedad, casi exclusiva del lactante y del niño menor de dos años, puede ser producida por distintos virus, pero sobre todo está causada por el llamado "virus respiratorio sincitial" o VRS. Se manifiesta por silbidos y dificultad respiratoria.es la infección de los bronquios más grandes, los que nacen en la tráquea y se van bifurcando hasta acabar en los bronquíolos. Sin embargo, los pediatras utilizan este término siempre que la auscultación demuestra que existe obstrucción bronquial. Dicha obstrucción puede ser causada por un virus pero también por una inflamación no infecciosa, por ejemplo, alérgica.•Esto último es lo que sucede de forma repetida en: traduce una especial sensibilidad de los bronquios, que reaccionan de manera exagerada ante diversos agentes (ácaros del polvo y pólenes, pero también virus, aire frío y humedad), cerrándose e inflamándose y causando la consiguiente dificultad respiratoria.