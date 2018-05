Día Mundial del Asma: una de las enfermedades respiratorias más comunes

Los signos y síntomas comprenden:

La clave está en el control

El asma es catalogada por profesionales de la salud, como una de las enfermedades respiratorias crónicas más comunes. Se trata de una enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías que conducen el aire a los pulmones.El Dr. Adrián Lijavetzky, Gerente Médico de GSK Argentina, explica que “una característica que define al asma es la inflamación de los bronquios, lo que conduce a que se hagan más gruesos y más estrechos y a que sus fibras musculares se contraigan con más facilidad”.Y en ese sentido, “los bronquios inflamados son excesivamente irritables y muy sensibles al contacto con distintas sustancias inhalantes y ante determinadas situaciones; esto, en conjunto, se conoce como hiperactividad bronquial”.Cuando una persona tiene un ataque de asma, “el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones”, detalla el Dr. Lijavetzky.Y agrega que “los síntomas recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, una disminución de la actividad y ausentismo escolar y laboral”.Los ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra, son algunas de las síntomas, que pueden surgir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas se agravan por la noche o al realizar una actividad física.• Falta de aire• Dolor u opresión en el pecho• Problemas para dormir causados por falta de aire, tos o silbido al respirar• Un pitido o silbido al respirar que puede oírse al exhalar (el silbido al respirar es un signo frecuente de asma en los niños)• Tos o silbido al respirar que empeora con un virus respiratorio, como un resfrío o influenzaPor otra parte, en comparación con otras enfermedades crónicas, la tasa de mortalidad del asma es relativamente baja. Sin embargo, el doctor destaca que uno de los problemas que enfrenta el médico al momento de tratar a un paciente , “es lograr una correcta adherencia al tratamiento, ya que se ve, en muchas ocasiones, que, al notar una mejoría, el paciente tiende a dejar de utilizar el tratamiento prescrito”.Una de las claves para tratar y manejar el asma, es aprender a reconocer los síntomas y a seguir los siguientes consejos:• Evitar sustancias irritantes o alérgenos que afecten.• Realizar ejercicios respiratorios de forma habitual.• Mantenerse alejado de ambientes con humo y dejar de fumar.• Llevar un tratamiento regular para controlar los síntomas de la enfermedad, inclusive cuando no se tengan. Nunca abandonar el tratamiento por cuenta del paciente, se debe consultar primero al médico tratante.• Aprender a reconocer y a actuar durante una crisis de asma.El Dr. Lijavetzky explica que una persona que tiene el asma controlada puede no presentar síntomas como por ejemplo, tos por las mañanas o al hacer gimnasia. Además, podrá dormir bien sin despertarse, reducirá sus ataques o, inclusive, podrá no presentar ninguno.