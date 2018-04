El argentino retenido en Israel por un pedido de divorcio no podrá regresar a Buenos Aires

"La Justicia argentina le pidió la inhibitoria al Tribunal Rabínico por considerar que no es competente para evaluar el caso y, hasta que se resuelva, mi cliente no puede salir de Israel", dijo a Télam Mauricio de Núñez, abogado penal del argentino retenido.Se trata de Jacobo Alan Michanie, quien no puede abandonar Israel desde febrero pasado porque las autoridades migratorias de ese país le informaron que existía una prohibición de salida emanada por un Tribunal Rabínico, en respuesta a una demanda iniciada por su ex esposa -también ciudadana argentina- Micaela Yasmin Allmi.La ex pareja, que había contraído matrimonio civil y religioso en junio de 2017, se divorció cuatro meses después del enlace mediante una sentencia del 9 de noviembre de 2017.El 1° de febrero de 2018 Allmi acudió a los Tribunales Rabínicos de Israel para presentar una demanda de divorcio religioso e iniciar una acción por alimentos, aduciendo que el demandado se negaba a darle el divorcio religioso en su país, ante lo cual el organismo dispuso la orden de restricción de salida del país respecto del demandado.Michanie viajó a Israel el 12 de febrero con sus padres y sus hermanos para asistir a una boda y desde entonces no pudo salir del país.