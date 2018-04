El temporal de la madrugada dejó arboles caídos, barrios inundados y zonas sin luz

#Temporal en #BuenosAires: Esto pasaba hace instantes en Villa Crespo cuando llegaba la tormenta; Intensa cada de granizo, diluvio y fuertes RFAGAS de viento! pic.twitter.com/zmKChkB9Sb Sergio Jalfin (@SergioJalfin) 29 de abril de 2018

#Tormenta

En Merlo, decretan estado de emergencia en ese Distrito de debido al temporal.

Hay calles bajo el agua, casas inundadas, voladura de techos pic.twitter.com/bKHHqzMpQV christian baglietto (@bagliettoc) 29 de abril de 2018

Un fuerte temporal de lluvia y viento, con gran actividad eléctrica, y caída de granizo se desató esta madrugada sobre la Capital federal y varias zona del conurbano bonaerense.Aún permanece el Alerta Meteorológico que en la tarde de ayer fue ratificado para la jornada de hoy por el Servicio Meteorológico nacional.La ciudad de La Plata continúa en alerta y con un operativo municipal de monitoreo de arroyos y desagües ante pronósticos de nuevas tormentas en las próximas horas, informó la comuna platense.Mauricio Saldívar, Director de Hidrometeorología del municipio de La Plata, dijo que "estamos transcurriendo el mes de abril más caluroso en los últimos 60 años y este calor -sumado a la humedad ambiente- favorece el desarrollo de áreas de tormentas, algunas como las que sucedieron ayer en horas de la tarde y que pudimos advertir con alrededor de 1 hora de anticipación".El funcionario se refirió así a la fuerte tormenta con granizo que se registró ayer a la tarde en la capital bonaerense.Adelantó que "las condiciones de inestabilidad se mantienen durante las próximas 36 horas, vamos a tener una mejoría temporaria relativa en horas de la tarde pero hacia la noche vuelve a aumentar la inestabilidad y las chances de precipitaciones"."Durante el día domingo nuevamente esperamos la posibilidad de que se desarrollen áreas de tormenta en la ciudad de La Plata, en particular al amanecer hasta primeras horas de la mañana, (y) no descartamos que alguna de estas tormentas puedan ser fuertes pero de corta duración", anunció.Saldivar estimó que "las condiciones mejorarán de forma gradual durante el domingo por la tarde, mientras que el lunes tendremos condiciones de buen tiempo y nuevamente el martes esperamos otro período de precipitaciones ya un poco más débiles".Rodrigo Páez, subsecretario de Riesgo de la comuna, afirmó que "la ciudad viene escurriendo de forma eficiente" y detalló que "una vez que paró de llover el sistema del Casco Urbano en media hora se vació"."Hubo lugares puntuales de anegamiento producto de que es época de otoño con caída de hojas", que taparon varias bocas de tormenta, aunque no hubo problemas con los arroyos de la periferia.Poco antes de las 8, una fuerte lluvia cayó sobre la capital provincial, donde ayer por la tarde se registró un fuerte temporal concaída de granizo, con piedras que en algunos sectores tuvieron el tamaño de una ciruela.En algunos barrios de la periferia, como en Altos de San Lorenzo, cayó nuevamente abundante granizo esta mañana, según constató Télam, en tanto una fuente municipal informó que las lluvias no ocasionaron evacuados.En la Capital federal los barrios de Palermo, Balvanera, Parque Patricios y Monserrat fueron los más anegados con inundaciones, cortes de luz y semáforos fuera de servicio. También amplias zonas con cortes de luz.Por ejemplo en la Av. del Libertador y Austria, en el barrio de Recoleta, no se puede circular debido a la gran cantidad de agua acumulada. También en otros tramos de la misma avenida, hay grandes zonas inundadas ya que el agua salió en forma de chorro desde las alcantarillas.Los mismo ocurre en la Avenida Nueve de Julio, en casi toda su extensión en la que no hay luz y también se forman grandes “lagunas de agua” que dificultan y hacen peligroso el tránsito.En varios barrios porteños no hay semáforos y se cortó la luz. El director de Defensa Civil confirmó que hubo que evacuar a algunos vecinos por destrozos de viviendas y recomendó extremar las precauciones a la hora de salir a la calle, aunque solicitó evitarlo por la mañana, para que en aquellas zonas anegadas puedan trabajar las cuadrillas que recorren las calles porteñas.En el límite del barrio de Liniers y la localidad de Ciudadela, sobre la colectora de la Av. General paz el techo de una estación de servicio se derrumbó y aplastó a los vehículos que se encontraban en la zona de los surtidores de combustible de GNC. Aún se desconoce si en el lugar hubo heridos ya que solo quedaron en pie las columnas y se observa una camioneta debajo, completamente aplastada por los escombros.Las operaciones de los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y El Palomar, comenzaban a normalizarse lentamente en la mañana de hoy, luego de las demoras y cancelaciones de vuelos provocados por el intenso temporal que azotó a Buenos Aires y su conurbano.Fuentes aeronáuticas indicaron a Télam que las operaciones aeroportuarias pueden volver a afrontar nuevos problemas si las condiciones climáticas empeoran por la tarde.En Aeroparque la intensa actividad eléctrica hizo que los primeros vuelos de la mañana previstos entre las 4,35 y las 6,30 comenzaran a partir desde las 6,50, con demoras de unas dos horas, en algunos casos.Aerolíneas Argentinas debió reprogramar un vuelo a Córdoba que debía partir a las 7,05 y se mantiene demorado el servicio a Río Gallegos que debió haber despegado a las 5,00, en ambos casos por las condiciones meteorológicas en destino.El Palomar tenía previsto un vuelo a Bariloche a las 6,00, pero se estima que estará despegando a las 9 aproximadamente, también por las malas condiciones en la ciudad sureña.En Ezeiza, se demoraron la llegadas de vuelos de Norwegian, Air Europa, Alitalia, American Airlines, United y Lufthansa, en este último caso, desviado a un aeropuerto de alternativa hasta tanto mejorasen las condiciones climáticas. Latam debió cancelar dos servicios desde Santiago de Chile.En cuanto a las partidas, se encuentran demorados los vuelos de Andes a Varadero (vía Manaos), de Latam a Quito, Río de Janeiro, Lima y San Pablo; de Avianca a Lima y a Bogotá y de Gol a Río de Janeiro.La zona Oeste de la provincia de Buenos Aires fue una de la más anegada, afectando directamente a localidades como Merlo, Ituzaingó, Hurlingham, Moreno y Morón.Por su parte, el intendente de Merlo, confirmó que en su partido aún están evaluando los daños y realizando un relevamiento.En la zona Oeste de la provincia de Buenos AiresRespecto a la evolución del clima para el resto del domingo, desde el SMN “ dijeron que “ se espera que estos fenómenos comiencen a mejorar durante la tarde”.De todos modos anticiparon que se mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas, con descargas eléctricas, para el resto de la jornada.