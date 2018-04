Miles de pasajeros colmaron Aeroparque en el inicio del fin de semana largo

Protesta de aeronavegantes

Aeronuticos realizaron una protesta en Aeroparque

El Aeroparque Jorge Newbery registraba un intenso movimiento en el inicio del fin de semana extra largo por el día no laborable decretado para el lunes próximo y el feriado del martes por el Día del Trabajador, con miles de pasajeros frente a los mostradores de check-in y casi todos los vuelos de este viernes y sábado con su capacidad totalmente cubierta.Las ciudades más elegidas para viajar son Bariloche, Córdoba, Iguazú, Mar del Plata, Mendoza, El Calafate y Ushuaia, según fuentes de las empresas consultadas por Télam.Desde Aerolíneas Argentinas anticiparon que "vamos a estar ante un nuevo récord seguramente porque el nivel de ocupación es muy alto desde hoy y hasta el miércoles inclusive". Fuentes de la compañía de bandera indicaron que la ocupación esperada es del 80% para toda la red, con un tráfico estimado de 204.233 pasajeros, de los cuales el 77% en el mercado de cabotaje.Trabajadores encolumnados en seis de los siete gremios del sector realizaron este viernes una protesta en el hall central del aeroparque metropolitano Jorge Newbery, que no afectó a los vuelos. La modalidad elegida en esta ocasión fue una volanteada entre los pasajeros para explicar los motivos del rechazo que esas entidades sindicales sostienen a la política aerocomercial del Gobierno, en especial en relación a la habilitación de la operatoria de las 'low cost'.“Lo que se busca es generar conciencia de lo que está ocurriendo con la aviación, no puede crecer algo a costa del empleo nacional y la seguridad”, aseveró Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).De la protesta participaron la Asociación del Personal Aeronáutico (APA); Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA); Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA; ATEPSA y Asociación Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales (ATCPEA).