El ex presidente de Independiente Javier Cantero declara ante la fiscal Garibaldi

El ex presidente de Independiente Javier Cantero presta declaración testimonial esta mañana ante la fiscal María Soledad Garibaldi, quien investiga abusos y corrupción de menores en las divisiones inferiores del club de Avellaneda.Cantero llegó a la Fiscalía 4 de Avellaneda pasadas las 10.30 y evitó el contacto con la prensa ingresando a la sede judicial por una puerta secundaria, ubicada en la parte de atrás del edificio.El dirigente fue citado a declarar por Garibaldi después de haber dicho, en una entrevista radial, que el ex juez Noberto Oyarbide lo había presionado para tomar contacto con futbolistas juveniles del club "para darles ánimo", lo que fue desmentido por el ex magistrado.