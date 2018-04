La Plataforma del Agua, un mapa interactivo del acceso al agua en el país

Del relevamiento hecho entre organizaciones civiles, investigadores y la empresa Danone, surge que "hay 250.000 familias rurales en situación crítica", informó Paula Juárez, directora del equipo de Estudios sobre Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, que organizó la información de 527 departamentos y comunas."Las áreas rurales son las que peor están y son las más fáciles de arreglar con obras, pero no tienen voz. Al menos 250.000 personas de zonas dispersas están en una situación crítica con respecto al agua", manifestó Juárez.Se trata de la Plataforma del Agua , "una herramienta virtual co-creada entre actores del sector público y privado", que brinda datos e indicadores estadísticos, presenta estudios sobre las políticas y normativas provinciales de agua y modelos de gestión social.La herramienta fija criterios de selección de zonas de urgencia en función de niveles de pobreza, entre otros factores, y facilita una base de datos de organizaciones e instituciones especializadas en temas hídricos y saneamiento.El proceso de co-creación tuvo como protagonistas al Programa SedCero; las fundaciones Avina y Plurales; Aguas Danone de Argentina; y los institutos Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y de Estudios sobre Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.Está estructurada en base al índice de Acceso a Agua y a Saneamiento por Necesidades Básicas Insatisfechas; indicador para la Gestión (estimación de los lugares donde la falta de acceso a agua es un factor de pobreza estructural), generado a partir de datos censales de 2010, proyecciones de crecimiento poblacional, información cualitativa de las licitaciones en proceso y ponderadores climatológicos.La Plataforma, que se presentó en la Casa de Gobierno con la presencia de la ministra Carolina Stanley, fue puesta a disposición para que el ministerio de Desarrollo Social, empresas, organizaciones y particulares puedan utilizarla, enriquecerla y complementarla.El gerente general de Danone planteó que "comercializar un recurso escaso como el agua nos da el doble de responsabilidad"."Los problemas con el agua van a seguir: si no actuamos, en Argentina hay dos millones de personas sin acceso al agua potable. Esto no puede pasar", concluyó.La plataforma de acceso público procura soluciones gestionadas entre las organizaciones civiles, las empresas y el Estado, anunciaron.