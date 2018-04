Con foto y firma: juntas, las mujeres se manifiestan por la despenalización del aborto

Marina Glezer en la foto de las actrices

Luego de que grupo de actrices firmara una carta con más de 800 adhesiones para pedirle a los diputados que voten a favor de la despenalización y legalización del aborto, muchas mujeres "sueltas" sintieron la necesidad de buscar y recurrir a su colectivo para organizarseLas iniciativas, algunas individuales y otras colectivas, se concretaron en el Congreso, que fue el escenario de muchas de las fotos que acompañaban los textos. La otra "sede" para estas acciones fue el espacio MU , en Monserrat.Arrancaron las actrices y siguieron desde trabajadoras de prensa hasta comediantes, las músicas y las académicas. La lista de colectivos sigue creciendo en tamaño y heterogeneidad. Télam dialogó con representantes de los grupos que reflexionaron sobre la organización de las cartas y las fotos de cada colectivo, teniendo en cuenta las particularidades. Todas las cartas coinciden en un final: ¡Aborto legal ya!"Hicimos esta foto espontáneamente. Un pequeño grupo de actrices convocado por Dolores Fonzi nos agrupamos y fuimos a firmar una Carta que se empezó a replicar y terminamos siendo 410. Las acciones no paran, esto fue un puntapié inicial y así nos sumamos a la Campaña. Hoy somos el doble de firmantes. Nos juntamos todos los martes y jueves con distintas acciones para visibilizar nuestra falta de derecho al aborto legal seguro y gratuito. Queremos concientizar a los legisladores que tiene que salir la Ley para que nos iguale a todas, porque si bien son nuestros cuerpos y nosotras decidimos, las que podemos, abortamos bien y las que no tienen plata, se mueren"."La potencia de la foto es porque nosotras identificamos que la política y el feminismo se construye así. Mostramos nuestra diversidad con todas las diferencias ya que la lucha es de todas y no de un sólo sector. Desde lo individual, no se logra. La carta se pensó un sábado a la tarde entre las compañeras de varios medios y organizaciones. Charlamos sobre la necesidad de poner nuestra voz y dejar en claro que nosotras hablamos del aborto de forma responsable y cuidando siempre a quienes lo hacen y acompañan. Hicimos una Carta web para que se pudiera firmar en todas las provincias y ya recolectó 575 firmas. En solo cuatro días armamos una acción colectiva frente al Congreso que convocó a casi 200 trabajadoras de prensa"."Con esta Carta queremos generar presión y persuasión a los diputados que no acceden a darle luz verde a esta ley. Cada día que pasa siguen muriendo decenas de chicas por no poder elegir sobre sus cuerpos y eso es un crimen. Las músicas somos posiblemente el colectivo menos organizado a nivel político. Hablamos de una disciplina que tuvo una lactancia tardía por parte de la industria discográfica. Lamentablemente quedamos en las especulaciones del mainstream, del marketing y la industria y eso no nos ha permitido generar una inteligencia política y de organización como ha sucedido como otras disciplinas que estuvieron más vinculadas al off y al under. La mayoría de los referentes de nuestro ámbito son varones que representan lo más decadente y vetusto del pensamiento humano. Ante eso, que un puñado grande de mujeres muy diverso se haya unido con Lucía Galán o Valeria Lynch, es una acción poderosa, fuerte y realmente no tiene antecedentes."El 8M pensamos que la Ley del aborto legal era un hecho, pero luego vino mucha acción en contra y no era tan evidente que fuera a salir sí o sí. El tiempo se acortaba. Vi la carta de las actrices y enseguida llamé a Claudia Piñeiro para hacerlo con las escritoras. En dos horas recibimos muchísimas adhesiones. Antes de la acción, Claudia habló en el Congreso en nombre de las 200 firmantes que éramos hasta ese momento. Después, tuvimos muchísimas firmas más y generamos ese hecho histórico, no sólo de apoyar una ley que reivindica nuestros derechos, sino también a la vez reconocernos y celebrar juntarnos como colectivo de escritoras. Salir de nuestros escritorios, firmar una carta y sacarnos una foto, de cara a la sociedad. El discurso de Claudia fue maravilloso, como Hamlet frente al asesino de su padre, una maniobra increíble. Fue un antes y un después"."Luego de la carta de actrices, las fotografas nos agrupamos y convocamos desde MU a firmar una carta parecida, sin importar la vertiente política partidaria o el colectivo. Todxs tuvimos participación y opinion para escribir la carta. Es parecida porque en nuestra carta nos parecía fundamental que quedara claro que estamos a favor de la legalización del aborto seguro y gratuito en hospitales, que debe ser una política de salud publica, que el Estado debe garantizar los anticonceptivos y la implementación de la Educación Sexual Integral. Creemos que deben estar representados todos los cuerpos gestantes, no únicamente las mujeres: es decir lesbianas, masculinidades trans, personas no binarias y mujeres.La carta se firmo el viernes 20 en MU, aquellas personas que estuvieran alejadas de Buenos Aires pudieron enviar su firma y foto. El 20 ya teníamos mas de 400 firmas"."​Las mujeres audiovisuales estamos comprometidas con todos los ámbitos relacionados a los derechos de las mujeres, delante y detrás de cámara. En este caso, la salud pública y la justicia social. La parte más difícil fue redactar la carta porque había puntos que llevan debate que son importantes como: ¿somos mujeres lesbianas, masculinidades trans, identidades no binarias? Estamos a favor del aborto, no sólo de su legalización si no que creemos que es un derecho, no la última opción. Creemos que es fundamental visibilizar esta Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y nos sumamos a todos los colectivos que llevan a cabo sus acciones.​​"Algunas comediantes venimos participando de los Encuentro de Mujeres, marchas y escenarios, pero nunca habíamos armado un colectivo. Nosotras somos actrices, comunicadoras, escritoras y estábamos medio perdidas, de hecho muchas ya habían firmado con otros colectivos. De repente, empezamos a hablar entre nosotras y decidimos también visibilizar que las comediantes tenemos la particularidad de que usamos nuestro cuerpo, nuestra cabeza y nuestra palabra para hacer reir. Y fue interesante poder convocar a las más famosas que nunca se habían metido con estos temas políticos y sociales. Modificamos un poco la carta original y estuvo bueno"Hace dos semanas un grupo reducido de ilustradoras nos juntamos en un grupo de whatsapp con la inquietud de hacer algo en redes sociales por el martes verde en el Congreso. Cuando empezamos a sumar a nuestras conocidas y amigas, de repente fuimos 200. Ese grupo murió al instante porque no nos alcanzó para contener a todas y migró a uno que ahora contiene a 800 ilustradoras. Si bien la urgencia es ir por la legalización del aborto, queremos mantenernos como colectivo y usar nuestra herramienta, el lenguaje, entre todas. El espíritu de Línea Peluda, nuestro grupo, es que si cada una en su espacio estaba haciendo ruido, porque eso hace la imagen, ¿qué pasa si todas hacemos eso? Y estuvo increíble porque generó que muchas chicas que no habían usado su laburo para tomar postura, lo hicieran. Lo de la carta fue consecuencia de eso: empezamos a ver cómo los demás colectivos hacían sus documentos y decidimos ir por eso también. El trabajo, al ser más bien personal e individual, no nos acostumbra a reunirnos. De golpe ser un montón unidas por una causa que nos urge como mujeres y cuerpos gestantes, fue muy emocionante".​"Acudimos a distintas movilizaciones por la despenalización y legalización del aborto y a raíz del impulso que dieron los diversos colectivos con sus cartas. Decidimos convocar a otras amigas y contactos. Nos basamos en las primeras cartas que surgieron y discutimos modificaciones sobre algunos detalles y la abrimos a través de distintos canales y en menos de dos semanas juntamos casi 600 firmas. Convocamos a sacarnos una foto para firmar este jueves 26 de abril en el pabellón 3, en la FADU, con diseñadoras gráficas, industriales, de imagen y sonido, paisaje y arquitectura."Somos comunicadoras pero también somos ciudadanas y tenemos la necesidad de alzar esa voz que usamos para laburar a diario y pedir por el aborto legal. Lo sentimos como un tema de urgencia porque creemos que es justicia social y que es una deuda muy grande que tiene el Estado con nosotras. Nuestra foto no se dio aún. Nos vamos a juntar el miércoles 2 de mayo a las 17hs. La idea es ir con nuestros pañuelos o prenda verde, firmar la carta abierta, tomarnos una foto colectiva y leer nuestro documento"."Cuando armé el grupo de mujeres de la danza para apoyar la legalización de aborto tuve cierto temor. Aunque es un arte escénico donde se trabaja en grupo, es una comunidad muy dividida por diversos géneros y estilos: no es lo mismo el ambiente y la formación de una bailarina contemporánea que el la de una bailarina de tango, por ejemplo. Pero cuando el objetivo es claro, el grupo se arma y se unifica porque lo anecdótico desaparece y se da lugar a la unión. Siento una emoción enorme porque me doy cuenta de que hay empatía, ganas de compartir, colaborar, construir, modificar y modificarnos. Porque aunque el estereotipo de la bailarina sea la exigencia y la competencia, hoy el feminismo nos permite reivindicarnos desde otros lugares como la fortaleza, la voluntad y el trabajo. Por otro lado, el feminismo propone la sororidad y eso en la danza también viene muy bien porque no sólo hay géneros que nos dividen, hay también ciertos lugares elitistas que generan mucha competencia"."Cuando vi la iniciativa de las demás, decidimos ser parte. Hablamos con Graciela Morgade, la decana de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que trabaja e investiga sobre temas de género. Nos pareció que la Ciencia y la Universidad tenían que tomar posición en este debate. Hacer una acción como la que se viene haciendo con la carta presentada a los diputados y con la foto es una manera de visibilizar la lucha y tomar partido. Hicimos un grupo en Facebook para poder organizarlo a nivel nacional y lanzamos la iniciativa con una guía para las universidades y lugares de trabajo del Conicet".