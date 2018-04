El director ejecutivo de Greenpeace pidió licencia por las denuncias de acoso

La directora Política de Greenpeace “Andina”, la oficina de esa organización con sede en Buenos Aires que coordina sus acciones en Argentina, Chile y Colombia, Natalia Machain, afirmó hoy en diálogo con Télam que “se abrió una nueva investigación externa para ver si alguno de los nuevos hechos de los que tomamos conocimiento requiere de una reparación y en ese sentido el director Ejecutivo Martín Prieto solicitó una licencia a partir de ayer para facilitar las investigaciones, por lo que ahora somos dos mujeres las que estamos a cargo de la codirección Ejecutiva”.“Este proceso no afecta el trabajo habitual de las 90 personas que formamos el equipo de Greenpeace andina”, advirtió. La funcionaria de Greenpeace informó que “estas denuncias no son nuevas y el tema reflotó el 8 de Marzo cuando comenzamos a publicar nuestra campaña contra la violencia de género y estas denuncias empezaron a surgir en los comentarios de nuestras publicaciones en redes sociales”.“Desde el principio nos tomamos el tema con total seriedad y por eso no salimos a contradecir todo lo que se vino publicando, aunque nosotros en eso identificamos distintos episodios, algunos que ya fueron resueltos y otros que estamos investigando”, apuntó.