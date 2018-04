Werthein exigió a los dirigentes que no sean cómplices en casos de abusos

Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, reclamó hoy a sus colegas dirigentes que no miren para el costado y se comprometan en el esclarecimiento de los presuntos casos de abuso en el deporte, al tiempo que pidió a la Justicia “tolerancia cero” si se comprueban.“Es un tema realmente severo y que ataca, vertical y horizontalmente al deporte en el mundo. Les digo a mis colegas dirigentes que no guarden cosas abajo de la alfombra, que asuman la responsabilidad, porque el solo hecho de enterarse o escucharlo, amerita que uno se presente en la justicia y pida ayuda”, exigió Werthein, en declaraciones a Télam, al dejar en claro su compromiso con la investigación de las denuncias por abusos en varios deportes.“Si después las cosas no se verifican, la justicia sabrá lo que tiene que hacer, pero no podemos dejar pasar algo así. Si nosotros nos enteramos, aunque sean casos muy antiguos, lo denunciaremos porque el delito sigue siendo el mismo”, agregó.