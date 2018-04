¿Cómo es el acceso de la población a la salud reproductiva?

El rol del Ministerio en las escuelas

Sabas que la principal causa de transmisin del #VIH y otras infecciones de transmisin sexual es por no usar preservativo? Por eso, #UsaloSiempre. Ms informacin en: https://t.co/4SqzQ0REiP pic.twitter.com/oLHHKPRDXO Ministerio de Salud (@msalnacion) 13 de febrero de 2018

El autoconocimiento, otra herramienta

Los adolescentes que no adolescen

Los adultos mayores también quieren y necesitan saber

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito interpela en el debate sobre la despenalización del aborto con una consigna triple: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Si bien el Estado garantiza en lo formal la "educación para decidir" y los métodos de anticoncepción, las formas en las que un ciudadano puede acceder a la Educación Sexual son múltiples y variadas. Funcionarios, médicos y especialistas reflexionan sobre cómo son los canales formales e informales de información.El ministerio de Salud implementa varios programas que se encargan del acceso a la salud sexual y reproductiva para los adolescentes. El coordinador del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, Juan Carlos Escobar, explica que hay numerosas barreras para el acceso al sistema de salud,:preconceptos, mitos, temor a la atención a adolescentes por parte de los profesionales de la salud y sobre todo en un gran desconocimiento en un marco normativo. "Trabajamos en un proceso de capacitación con profesionales especializados en la temática y en un dispositivo de capacitación en servicio en todas las provincias para el fortalecimiento de espacio de atención a adolescentes”, cuenta.Según las últimas encuestas, los jóvenes acceden a la información gracias a internet y consultando con sus familias. Escobar entiende que esto es una realidad: “El sistema de salud en sí mismo no es un lugar amigable y para los chicos no es un lugar remitido para buscar información referidas a salud y sexualidad”. Por eso, desde el Ministerio apuestan a llegar a los espacios en las escuelas y poder generar un puente con los diversos centros de salud. Para esto están preparando un proyecto que consiste en un dispositivo donde “un profesional de salud, cualquiera sea la disciplina, cumpla horas fijas dentro de un espacio confidencial de asesoramiento en la escuela para que, mediante un buzón de preguntas, talleres y distintas herramientas, los alumnos puedan ir a buscar información y que al mismo tiempo eso linkee al centro de salud, con turnos programados, con ofertas de insumos anticonceptivos y otros servicios más”.La primera etapa del proyecto se va a implementar en las 12 provincias que integran el NOA, el NEA y la provincia de Buenos Airess, “por la cantidad poblacional y los números de fecundidad adolescente”. El plan tiene tres ejes: un grupo de apoyo para la implementación y fortalecimiento de la Educación Sexual Integral en las escuelas, un equipo de consejería en salud sexual y reproductiva que va a ser itinerante entre los centros de salud georeferenciados en las localidades designadas para trabajar el plan y una fuerte apuesta a las asesorías en salud integral en escuelas secundarias. Escobar adelantó que “se está tramitando la contratación de hasta 600 asesores para las escuelas secundarias”.La salud reproductiva, según la Organización Mundial de la Salud, es un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La misma aborda los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida.“El Estado estipula leyes decididas históricamente por varones, con un sesgo religioso y moral que siempre está presente. Entonces, da para cuestionar ¿qué es lo que esperamos de todo esto?”, asegura Pabla Pérez San Martín, investigadora y partera chilena, autora de los libros “Manual introductorio a la ginecología natural” y “Del cuerpo a las raíces”.En sus trabajos de campo e investigación, Pérez San Martín asevera que “mientras por una parte seguimos esperando un Estado que nos garantice derechos y accesos, es en nosotras que las prácticas de autogestión y de cuidado mutuo deben seguir vigentes”. “Para mi la clave está en el encuentro, en no aislarnos, en pedir ayuda, en socorrer a otras en situaciones de vulnerabilidad como siempre lo hicieron las mujeres en sus redes cercanas, con amigas, vecinas, madres y tantas más”, finaliza la investigadora.Las redes sociales son un gran aliado para los más jóvenes. Aunque hay diversos programas de los ministerios de Salud y Educación sobre salud reproductiva, los y las adolescentes se siguen asombrando de lo que aprenden por fuera de la escuela. Según Luki Grimson, de 16 años, estudiante secundario y militante del Centro de Estudiantes y de la Comisión de Género del ILSE, lo que más les choca al enterarse de ciertos datos o al tener formación sobre Educación Sexual, es “no haberlo sabido antes”.“Teniendo en cuenta la falta de la aplicación efectiva de la ESI, lo que sucede es que la información que nos debería llegar del colegio no llega o llega errónea o mal transmitida. Frente a eso muchos de los que tenemos intención de informarnos y cuestionar lo que pasa, buscamos en internet o algún taller que se difunda. Al tener pocos recursos es que hay poca información”, advierte preocupado Luki.¿Qué sucede en las distintas materias del colegio donde no sólo hablan sobre salud sexual? “Es que ahí surge el reclamo: ¿Cómo es que el colegio no me enseña sobre esto? ¿Cómo puede ser que en Biología no haya perspectiva de género? ¿o en Historia? ¿O en Literatura leemos todos varones? La ESI no implica sólo la salud reproductiva y lo biológico, si no también muchísimo sobre derechos y la integralidad y transversalidad que atraviesan a las materias de la enseñanza”.La Constitución Nacional reconoce, en 1994, el derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva. Cuando las personas envejecen, la información y la prevención de la salud sexual y reproductiva disminuye. Entonces ¿cómo hacen las personas en la tercera edad para acceder? ¿Cómo se informan? La presidenta de la Sociedad Argentina de Gerentología y Geriatría, la doctora Margarita Murgieri, explica que “por los distintos prejuicios que hay, los adultos mayores carecen de información acerca de las conductas de riesgo como la de no usar preservativos, quedando fuera de las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas HIV- SIDA. Existe un corte entre la atención en salud sexual y reproductiva, que recibe sobre todo la mujer joven y las adultas mayores”.Existen muchos mitos con respecto a la sexualidad en la tercera edad. Siendo un componente fundamental en la calidad de vida de las personas, Murgieri sugiere: “La sexualidad tiene varios componentes, uno es la reproducción que cesa en la vejez, los otros, como la función genital, el erotismo, el placer y la comunicación sexual, si bien continúan hasta la muerte, hay cambios fisiológicos a lo largo de los años que podríamos definir como enlentecimiento, pero que no impiden la genitalidad. No debemos caer en el prejuicio generalizado de que a cierta edad ya no se tienen relaciones sexuales o que es inapropiado o perverso”.El acceso a programas de educación sexual es fundamental en este sector de la población. “La falta de información vulnera los derechos mencionados”, se explaya Murgieri y continúa: “En muchos talleres, universidades y grupos de adultos mayores que asisten a programas educativos informales se aborda el tema y de esa manera se desmitifican muchos de los aspectos prejuiciosos, a la vez que se conversa sobre las medidas de promoción, protección y prevención de la Salud. En ese sentido, y como la Gerontología es interdisciplinar y la Sexualidad es un proceso complejo, debemos señalar que los aspectos a abordar no deben ser sólo médicos”.