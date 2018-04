Ex jugadoras de Las Leoncitas declararán ante la Justicia por una denuncia de abuso

Las compañeras de una ex jugadora de las juveniles de hockey "Las Leoncitas" que denunció a un preparador físico por abuso sexual serán llamadas a declarar en los próximos días por la justicia penal de La Plata que instruye la causa, informaron fuentes judiciales a Télam.La denuncia por abuso contra un ex integrante del cuerpo técnico de "Las Leoncitas" y también del equipo masculino "Los Leones" identificado como P.F. fue radicada hace un año y medio en la Fiscalía Nº 6, a cargo de Marcelo Romero."La víctima es ahora mayor pero los hechos sucedieron cuando era menor. Esto fue en 2005, el señor tenía 39 años y ella 14", comentó a la señal C5N Sofía Caravelos, abogada de la joven.Caravelos aseguró que "la defensa del imputado está presentando la prescripción de los hechos" y acusó que el hombre "todavía no está imputado y sigue en actividad porque es profesor de educación física".