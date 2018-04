"Pipo" Marín puso su aparato telefónico a disposición de la UFI 4

El dirigente de AFA Javier "Pipo" Marín se presentó en forma espontánea en la UFI 4 de Avellaneda, donde entregó su aparato telefónico y se puso a disposición de la investigación por los abusos de jugadores de fútbol en las divisiones inferiores de Independiente, informaron fuentes judiciales.“Marín se presentó en forma espontánea en la UFI 4 de Avellaneda, donde le dijeron que no había ningún cargo contra él”, relató la fuente a Télam.Las fuentes judiciales contaron que “él entregó el teléfono celular” -en el que supuestamente estarían los mensajes que lo vincularían con el árbitro Martín Bustos, uno de los siete detenidos-, y le “dijeron que lo van a citar próximamente para brindar declaración”.Hace dos días, Marín se identificó públicamente tras las informaciones surgidas en las que, pese a no nombrarlo directamente sino a través de algunos apodos y descripciones, lo involucraban en los casos de abusos de menores denunciados en el club Independiente."Yo no tengo nada que ver con la causa y estoy a derecho porque soy absolutamente inocente. Por eso me pongo a disposición de la justicia para lo que ella disponga", indicó Marín en una entrevista exclusiva con Télam.