En la cuarta jornada de debate, intercalan voces a favor y en contra de la despenalización

Diputados debate el aborto

Por la mañana

Por la tarde

El plenario de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Acción Social y Salud Pública, que debate los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados cambiará hoy su dinámica y, a diferencia de las anteriores oportunidades, se intercalarán los expositores a favor y en contra.A las diez de la mañana comenzó el cuarto plenario de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Acción Social y Salud Pública, que debate los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados.“Esperemos que sea un buen modelo de funcionamiento y seguir con la línea de mucho respeto y altura que la sociedad espera”, aseguró Lipovetzky, al abrir el plenario de comisiones, oportunidad en la que reiteró que la audiencia se puede desarrollar sin la presencia de la totalidad de legisladores que integran las cuatro comisiones y justificó la ausencia de algunos diputados por la continuidad de la actividad legislativa.En primer término expuso el neumonólogo Alejandro Videla, que se mostró en contra de la propuesta, consideró “discutible que la legalización del aborto sea el factor más importante para disminuir la mortalidad”.En cambio, sostuvo que “la calidad de la atención médica a la embarazada, el manejo de la fertilidad, el analfabetismo de la mujer, la prevención de la violencia de género son las oportunidades de intervención para disminuir la mortalidad materna”.Por su parte, la psicóloga y sanitarista Alicia Stolkiner afirmó que “estamos discutiendo el acceso seguro para garantizar el derecho a la salud” y puso de relieve que “se ha avanzado en que el aborto no sea la principal forma de evitar un embarazo pero sigue siendo una medida de última instancia allí donde no se tuvieron los cuidados necesarios o no fueron posibles”.En contra:Juan José Cuadro Moreno (Psiquiatra, Hospital Posadas)Luis Durand (Cirugia General, Hospital de Clínicas)Hugo Esteva (Cirujano Toráxico, Academia Nacional de Medicina)Bárbara Finn (Clínica Médica Geriatría, Hospital Británico)Cecilia Goodall (Endocrinología)Sofía Grinenco (Cardióloga Fetal. Hospital Italiano)María Susana Manieri (Clínica Médica Bioética)Manuel Luis Marti (Médico, Academia Nacional de Medicina)Francisco Turri (Obstetra, Hospital Austral)Alejandro Videla (Neumonólogo, Hospital Austral)A favor:Marina Graziosi (Profesora de la Universidad de Roma)Alicia Stolkiner (Psicóloga Sanitarista)Analia Mesina (Médica tocoginecologa)Daniel Teppaz (Médico Universidad Nacional de Rosario)María Paula Botta (Médica especialista en Medicina General y Familia)Mariana Mascardi (Médica Generalista)María Gabriela Pereira (Médica Generalista)María Celeste Alarcón (Médica Generalista)Ana Paula Fagioli (Centro de Salud, Municipalidad de Morón)Pablo Dalmasso (Enfermero profesional)Leandro Cahn (Director Ejecutivo de Fundación Huésped)En contra:Diego Abriola (Musicoterapia)Carlos Cafferata (Cuidados Paliativos, Hospital Italiano)Magdalena De Elizalde (Neonatologa, Hospital Austral)Cristina Mitidiero (Psiquiatra Infanto Juvenil)Eduardo Moreno Vivot (Pediatría)Susana Nievas (Obstetra)Varinia Frau Alveal (Psiquiatra, FASAM)José Ignacio PerettiGloria Nuñez (Clínica Médica, Hospital Fernández)Valeria Quintero Conticello (Psiquiatra, Hospital Churruca)María Inés Turri (Neonatología, Hospital Austral)A favor:Raquel Tizziani (Médica Clínica y sexóloga)Carolina Comalera (Licenciada en Obstetricia UBA)Gabriela Luchetti (Profesora a cargo de la cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue)Silvina Ramos (Socióloga con estudios de posgrado en investigación social)Mario Rovere (Medico sanitarista)Andrea López (Médica Generalista y familiar)Florencia Luna (Doctora en Filosofía, Universidad de Buenos Aires)Inés Carolina Atencio (Trabajadora social)Malena Magnasco (Politóloga especialista en políticas de salud)Ornella Tinirello (Trabajadora en un Centro de Salud)