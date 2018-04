Presentan un proyecto de ley para endurecer las penas ante abusos a menores

Piazza, quien hace pocos años logró que el abuso de menores sea considerado imprescriptible, presentará un nuevo proyecto, esta vez para "endurecer" las penas y establecer que el castigo sea "de prisión efectiva", y evitar así que los abusadores recurran a estrategias legales o "buena conducta" para conseguir la libertad."Esta es una ley que abarca cosas que son maravillosas para el resguardo de los menores, abarca desde el abuso, la violación, la prostitución, la pedofilia", aseguró el diseñador en declaraciones a radio Télam sobre el proyecto que presentará la diputada Anabela Hers Cabral junto con el CPACF y la Fundación Roberto Piazza contra el abuso infantil".La denominada ley Piazza, en honor a su impulsor, se aprobó en 2011 y reformó el Código Penal para que la prescripción de este tipo de delitos no comience a "correr" desde que los hechos fueron realizados sino desde que la víctima alcance su mayoría de edad. De este modo, la ley determinaba que una vez cumplidos los 18 años, se fijaba un plazo de 20 años para denunciar hechos que habían ocurrido durante la infancia. Pero esta reforma fue modificada nuevamente en 2015, cuando el senado aprobó la "imprescriptibilidad" del delito, es decir, que no hay plazos para denunciarlo.