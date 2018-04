El último detenido por abusos en Independiente administró 10 años una granja para chicos

El "Rey de reyes", representante de jóvenes jugadores de fútbol e ingeniero agrónomo de profesión, manejó hasta diciembre último un predio que pertenece a una congregación religiosa; allí, junto con un socio había montado una granja educativa y hotel de campo, según pudo establecer Télam en una página de Facebook de Ponte, donde incluso se muestra en fotos en el lugar."Menos mal que no se desencadenó todo cuando él (Ponte) estaba acá, porque para las monjas hubiera sido terrible, más ahora que la Iglesia está tan manoseada", dijo hoy a Télam una vecina, quien prefirió no dar su nombre, del mismo modo que todas las personas que consultó esta agencia en una recorrida por la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, donde funcionaba la granja.El predio hoy está cerrado y en las rejas alguien puso una media sombra verde que impide ver el interior. Hace cuatro meses no se hace allí ninguna actividad y, luego de desvincularse comercialmente de la empresa "Los Robles", la congregación puso en venta la propiedad.Un hombre que realizaba tareas de mantenimiento en la granja -limpiaba la pileta y cortaba el pasto- contó a Télam que Ponte iba al predio "una o dos veces por semana por cuestiones administrativas" y que se turnaba con su socio, pero aseguró que el hombre ahora detenido por supuestos abusos "no tenía contacto con los chicos".