Natacha Jaitt declar en la causa por abusos a juveniles en Independiente.

La mediática Natacha Jaitt ratificó que "hay famosos involucrados" en la causa por abusos en Independiente, pero que no va a a dar los nombres "para no entorpecer la causa".Jaitt, al salir de la UFI 4 de Avellaneda donde este martes volvió a prestar declaración testimonial, aseguró: "Hay famosos, empresarios, políticos, pero para no entorpecer la causa, ya saldré a revelar los nombres" a la Justicia."Pido a cualquier chico que me está escuchando que quiera contarme a mi, a Natacha Jaitt, cosas que le hayan pasado con Cohen Arazi, con esta red de pedofilia, con Bustos, y por intermedio mío van a estar protegidos y van a estar acá, en la causa", expresó la mediática.