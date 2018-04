Cerca de 20 mil isleños del Delta están sin transporte fluvial desde la medianoche de hoy por un reclamo que se extenderá por 24 horas del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marino, quienes exigen un aumento salarial en el marco de la negociación paritaria, informó hoy una fuente gremial."Esto es por que estamos en paritarias y no cumplen con lo acordado, porque el gobierno tiene que brindar a las empresas un subsidio pero dicen que no pueden aumentar nada porque no tienen capacidad para hacerlo", dijo a Télam Pedro Díaz, delegado gremial del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marino.Las empresas afectadas son Interisleña, El Jilguero, Líneas Delta y El León, que prestan el servicio fluvial colectivo en la isla del Tigre.