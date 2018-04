Tras un video grabado por la niñera, detuvieron a una mujer que le pegaba a su hijo

Una mujer fue detenida en una zona de quintas en el partido bonaerense de Ituzaingó tras ser denunciada por haberle pegado a su hijo de dos años, lo que quedó registrado en un video filmado por la niñera del niño que se viralizó en las redes y que fue presentado como prueba, informaron hoy fuentes policiales."El nene era muy cariñoso conmigo, cuando yo llegaba venía y me abrazaba y la mamá le decía 'no busqués refugio'. Siempre lo zamarreaba fuerte, yo le decía que lo podía lastimar y ella me decía que no me meta", relató esta mañana Karina Sanguine, la niñera de F., el niño de dos años que era agredido por su mamá, Gabriela G."Te voy a matar y voy a terminar presa. Te voy a arrancar la cabeza hijo de puta", fueron algunos de los insultos que le propinó la madre de acuerdo al registro fílmico de casi tres minutos en el que la mujer zamarrea y golpea al pequeño.Sanguine indicó además que "en ese momento yo saqué el celular y empecé a filmar para que quedara una prueba de lo que ella le hacía a F; después se lo saqué de las manos y se lo llevé al papá porque no sabía qué hacer".El papá del niño, Claudio J., que está separado de Gabriela, al ver el video se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Hurlingham y radicó la denuncia, que fue derivada a la fiscalía de Morón.