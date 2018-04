Jaitt dijo que la hicieron sentir una "criminal" y advirtió que se va del país

Natacha Jaitt, cuyo domicilio fue allanado a raíz de una investigación por supuesto espionaje ilegal que se abrió tras una autodenuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por dichos de la mediática en la TV, afirmó que se sintió una "criminal" por el operativo que llevaron adelante agentes federales y advirtió que se irá del país."Soy la pelotuda del año, fui tratada como una criminal cuando lo que hago es defender a los pibes abusados y contagiados de HIV. Lo cierto es que a las 8 me arrebataron la puerta como a una criminal, no entendía nada", dijo Jaitt en una improvisada conferencia de prensa a la que salió con la imagen de una virgen y un oficio judicial en la mano.Los procedimientos fueron pedidos por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, en busca de dispositivos electrónicos y elementos de comunicación que usualmente se utilizan para tareas de inteligencia, a raíz de la autodenuncia de la AFI que busca descartar sospechas en torno a los dichos de la ex stripper en un programa de Mirtha Legrand.