Alertan sobre la importancia de los chequeos de la voz para prevenir enfermedades

Al ser algo que no duele, sostiene Gutkin, siempre lo dejamos pasar”

Recomendaciones para el cuidado de la voz

¿Dónde puedo controlar mi voz?

En diálogo con Télam la licenciada en Fonoudiología Débora Gutkin, presidenta de la Sociedad Argentina de Voz, explicó de qué se trata este día y la importancia de consultar con los profesionales ante la manifestación de algún síntoma.“Hace 16 años, explica Gutkin, que nuestra entidad organiza este día que nació el año 1999 en Brasil por la iniciativa de el doctor Nedio Steffen, quien era el presidente de la Sociedad Brasilera de Laringología y Voz, ( actualmente Academia Brasilera de Laringologia y Voz)”.La profesional destacó los ejes centrales de esta acción: “Lo que se hace es una campaña que tiene dos patas, una de ellas es la asistencial que es para nosotros muy importante porque es donde las personas pueden ir a controlar sus cuerdas vocales de manera gratuita en los diferentes centros de salud que se adhieren en todo el país.“La otra pata, continúa la especialista, son actividades científicas y culturales, estas tienen como objetivo difundir la importancia del cuidado de la voz, del entrenamiento de la misma en los profesionales de la voz sobre todo y en los trabajadores de la voz”. subrayaDentro de esas jornadas se hace divulgación sobre los cuidados que hay que tener, y también actividades artísticas, todas son gratuitas y para todo público.Debido a la gran repercusión que ha tenido la campaña la especialista indicó que: "se han extendido las jornadas de atención, porque no nos alcanzaba con un sólo día y prácticamente hay actividades hasta fines del mes de abril".Este año se focalizó la temática central en los adultos mayores “porque el promedio de vida se ha extendido, dice Gutkin, muchas personas continúan en actividad, y una voz entrenada es una voz que envejece menos, más lento. Existe un cuadro que es la presbisfonía, es una situación fisiológica del ser humano porque la musculatura pierde elasticidad, entonces la fuerza respiratoria no le permite a la persona tener la misma potencia vocal".La importancia del control es fundamental ya que es una patología que no provoca dolores invalidantes. “Al ser algo que no duele, sostiene la fonoudióloga, siempre lo dejamos pasar. En el caso de las disfonías, la laringe no duele y en general las dsifonías por mal uso vocal o abuso vocal no duelen, siempre uno le encuentra la justificación, pero no se hacen un control hasta que se ven imposibilitados de trabajar”.La licenciada Gutkin subrayó el rol fundamental de los controles con profesionales para un diagnóstico eficaz: “En el caso de la población en general, cuando perciben una disfonía de más de 15 días de duración y la persona tiene más de 40-45 años, tiene que hacer un control con un médico laringólogo. Uno de los objetivos es la detección temprana del cáncer de laringe. En un estadio temprano puede aparecer en el borde de la cuerda vocal, inmediatamente genera un disfonía, es el primer síntoma de este tipo de patologías. El control es simple a través de una fibroscopía, por ejemplo, puede detectar y en ese caso hacer un tratamiento temprano”. concluyó.• Hidratación, tomar agua en cantidades necesarias cuando se usa la voz para trabajar• Hacer un contrtol médico anual con un otorrinolaringólogo, una vez al año• Si se nota alguna alteración en la voz que persiste, acudir de inmediato a un especialista• En el caso de ser personas que trabajan con ella hacer un entrenamiento vocal con un fonoudiólogo especializado en la voz.• Hacer calentamiento vocal previo al uso de la voz profesional.•CeSac 11 (Agüero 940).Martes 18 de abril, a las 14.00 hs.Consultas: 4864-1446•Hospital Pirovano (Monroe 3555).Martes 18 de abril, de 9 a 10 hs. Servicio de Otorrinolaringología (P.B.).Se realizarán videoetroboscopia laríngea (estudio que permite visualizar las cuerdas vocales con gran precisión, ideal para cantantes y locutores), análisis perceptual de la voz (escala RASATI), análisis objetivo de la voz (mediante software de laboratorio de análisis acústico) y charlas y juegos sobre educación vocal, y un gran show de cierre con excelentes artistas invitados.Organizan División ORL - Sección Fonoaudiología del Hospital Pirovano: Lic. Fga. Jorgelina Colombo y Dra. ORL Nancy Fiszman. Consultas: fonopirovano@yahoo.com.ar•Hospital Durand (Av. Díaz Vélez 5044).Miércoles 19 de abril, en PB hall central.Se realizarán evaluaciones perceptuales de la voz con los pacientes espontáneos que se presenten durante el día en el hall de entrada del Hospital.Consultas: 4982-5555 / 5655•Hospital Tornú (Combatientes de Malvinas 3002).Miércoles 12, lunes 17 y martes 25 de abril de 08.00 a 11.00 hs.Se brindará asistencia médica y fonoaudiológica gratuita a todas las personas con sintomatología vocal o a quienes, simplemente, quieran conocer el estado de su aparato fonador.Pedir turno exclusivamente por la Web en sección Contacto, o enviar un mail a info@otorrino-tornu.com.ar o a robertomazzarella@arnet.com.ar.