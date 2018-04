Buscan restringir los "vaporizadores electrónicos" y prohibir la venta de cigarrillos sueltos

La iniciativa, que contempla la prohibición de la venta de cigarrillos sueltos y que restringe aún más la publicidad y promoción de tabaco, fue presentada por la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Alejandra Lordén (Cambiemos), e intenta modificar la ley 13.894 que rige desde 2009.Entre las modificaciones propuestas, el proyecto busca incorporar la prohibición de utilizar sistemas de vaporización, como los cigarrillos electrónicos o las pipa de agua, en los lugares donde actualmente no está permitido fumar tabaco.También incorpora nuevos espacios de prohibición para fumar como establecimientos deportivos, clubes nocturnos, y cualquier otro lugar público "destinado al esparcimiento, donde concurran niños, y adolescentes"."El objetivo no es otro que defender el derecho a la salud de todos los habitantes de la provincia, atacando una enfermedad como el tabaquismo que afecta a todos los grupos sociales, no tiene fronteras, ni limitaciones de género, ni edad, estrato social o religión", expresó hoy la diputada en declaraciones a la prensa.