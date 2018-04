Las frutas de estación: qué propiedades aportan y en qué provincias se producen

La fruta de estación se refere a los productos que son aptos para consumirse en una determinada parte del año y en determinadas regiones. Además, consumirla en su estación beneficia la economía doméstcia al haber mayor disponibilidad debido a que la tierra las da “naturalmente” y por ello cuestan más baratas.Las frutas de otoño e invierno, a diferencia de las estivales, se prolongan por meses en los mercados. Aunque con el tiempo se han incrementado las frutas de invernadero, que no necesariamente responden a la estación, y las importadas, en los mercados argentinos sigue preponderando la oferta de las frutas clásicas, por precio y por plenitud de sus propiedades.son ricas en potasio,magnesio, ácido fólico, y vitaminas C, E y B. Son pobres en grasas y proteínas. Las provincias donde se cultivan, además de las que se importan de Ecuador y Brasil, son Formosa, Salta y Jujuy.como la naranja, la mandarina, el pomelo y el limón, comparten propiedades como el ácido cítrico, la vitamina C en grandes proporciones, calcio, magnesio y fósforo y las provincias productoras por excelencia son las de la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, además de Catamarca, Jujuy y Tucumán, que es la primer productora de limón argentino.proviene de Río Negro, Neuquén y Mendoza y entre sus componentes beneficiosos se encuentran las vitaminas A,B6, C,E, K y los ácidos glutamínico y linoleico. También se hacen presentes el calcio, el hierro, el magnesio, el fósforo y el potasio., que desde hace unos años se ha incorporado a la dieta argentina, se produce en Tucumán, Salta y Jujuy y aportan vitaminas K, C, B5,B6, E. Potasio, magnesio, cobre, hierro, zinc y fósforo.