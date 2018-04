Se sumaron dos nuevas víctimas por abusos a juveniles de Independiente

Se confirmaron dos nuevas vctimas por abusos a juveniles de Independiente

Dos nuevas víctimas de 15 años se sumaron en la investigación por los abusos cometidos contra jugadores de fútbol de las divisiones inferiores del club Independiente, con lo que totalizan nueve los casos, informaron fuentes judiciales.Los dos menores declararon en cámara Gesell tras lo cual un vocero de la fiscalía destacó que "se suman dos nuevos testimonios, dos chicos de 15 años, que coincide con la línea de los otros siete menores".Hoy también, los cinco detenidos acusados de abuso fueron trasladados a la UFI 4 de Avellaneda a pedido de la letrada de uno de los acusados. Allí, los abogados presenciaron las cámaras Gesell que se le realizaron a los menores e interrogaban a las psicólogas, que salían y entraban de la habitación donde estaban las víctimas.El vocero judicial adelantó que se agregaron nuevos hechos de abuso para algunos de los detenidos a partir de las cámaras Gesell realizadas esta tarde.En tanto, el ex jugador de fútbol Daniel Bertoni, quien había asegurado ante los medios que los abusos en Independiente existieron "desde siempre", ratificó esa denuncia hoy ante la Justicia.En tanto, la mediática Natacha Jaitt no se presentó a declarar "por las amenazas de muerte recibidas", según denunció."Bertoni se presentó en forma espontánea y ratificó lo que dijo ante los medios pero no agregó nuevos nombres", detalló el vocero judicial, quien adelantó que Jaitt "posiblemente sea citada a declarar la semana que viene".