Las recomendaciones ante el alerta meteorológico en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN renov el alerta meteorolgico por abundantes precipitaciones. Un frente fro cruz la Ciudad provocando un cambio del viento al sector sur, con rfagas de hasta 40-50 km/h. Las lluvias y tormentas llegarn durante esta maana. Ante emergencias llam al 103 pic.twitter.com/04OfEyoa8c Emergencias BA (@EmergenciasBA) 6 de abril de 2018

• No colocar macetas en ventanas o balcones.• No arrojar elementos que puedan obstruir los sumideros, como latas y botellas. Tampoco sacar los residuos en los horarios y lugares no autorizados, ya que producen serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.• Asegurar elementos en obras de construcción como chapas y ladrillos.• A los automovilistas recomendaron utilizar siempre cinturón de seguridad, extremar la prudencia, circular a velocidad reducida y con las luces de posición. No circular por calles anegadas• En caso de detectar irregularidades, comunicarse a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.