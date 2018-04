Seguirán investigando si detrás de Natacha Jaitt hubo una operación de inteligencia

El fiscal federal Federico Delgado aseguró hoy que seguirá investigando si detrás de las polémicas denuncias de la mediática Natacha Jaitt, quien vinculó a periodistas, políticos y famosos con casos de pedofilia, hubo una operación de inteligencia, aunque por el momento descartó volver a citar a la ex stripper, cuya declaración del miércoles pasado terminó en un escándalo."Hasta ahora no pudimos determinar si hubo una empresa o no (detrás de las denuncias de Jaitt), estamos estudiando cómo seguir con la investigación", dijo Delgado a radio La Red.El funcionario judicial sostuvo además "no cree" que vuelva a citar a declarar a Jaitt, quien en su comparecencia del miércoles se retiró intespestivamente de su oficina, sin terminar con la declaración.