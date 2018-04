AFA controlará las pensiones juveniles de los clubes

Dante Majori, presidente de la Comisin de Ftbol Infanto Juvenil, dialog con Tlam radio.

Mientras la Justicia investiga la posible existencia de una red de pedofilia a partir de denuncias realizadas que involucran a los clubes Independiente y River Plate, desde AFA anunciaron este miércoles que se creará una Secretaría que controlará las pensiones juveniles de los clubes.Dante Majori, presidente de la Comisión de Fútbol Infanto Juvenil, anunció a Télam que: “hemos enviado una circular a los clubes para que nos notifiquen cuáles son los que tienen pensiones y nos den datos precisos sobre las mismas, y en base a eso empezar a trabajar y a visitarlas”.Majori explicó que en AFA no existe un reglamento que regule los pensionados de los clubes, y con la creación de esta nueva Secretaría se buscará “armar un protocolo para poder llevar algún tipo de control desde la Asociación” y de este modo “ayudar y arbitrar medios para que esto no vuelva a ocurrir; con los profesionales idóneos para contener de nuestros jóvenes y niños”.El problema salió a la luz a partir de una denuncia que realizó un jugador de 14 años de Independiente, que confesó abusos al psicólogo de la pensión del club de Avellaneda. “No estamos hablando de una reventa de entradas o de un dirigente que facilita un micro para que vayan 20 tipos a una cancha; estamos hablando de abuso de menores, una cosa gravísima”, expresó el dirigente.“Desde que surgió la noticia de Independiente, a mí no me deja dormir, yo soy padre de dos chicos y realmente el sólo pensar que esta situación pueda tocarle a alguno de mis hjios me pone muy mal”, agregó el dirigente, que además es presidente del Deportivo Yupanqui.En ese sentido, Majori demostró su indignación por las declaraciones de algunos protagonistas del mundo del fútbol que naturalizaron lo denunciado como algo habitual en el ambiente. “Estoy bastante estresado con este tema” -declaró- prendo la televisión y se habla libremente, de que esto pasaba siempre, yo no lo puedo creer ni lo puedo entender”.Además de la causa que se lleva adelante por las denuncias en Independiente, ayer la Justicia ordenó allanar las instalaciones de River Plate, en el marco de la causa por abuso sexual que la ONG Avivi presentó en la Fiscalía de Saavedra. Respecto al avance de las causas en la justicia, el dirigente de AFA informó que “pusimos a disposición de los organismos gubernamentales la poca información que tenemos sobre las pensiones”.“Me sorprende que haya gente que diga que esto pasaba hace mucho y que no se haya denunciado”, dijo Majori, “celebro que la justicia en este momento los convoque y que digan lo que tengan que decir”.