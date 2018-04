Las mujeres son mayoría en el sector salud pero los hombres ocupan los cargos directivos

Las mujeres, mayora en el sector salud pero los hombres ocupan los cargos directivos

"En 1980, tres de cada diez profesionales de la salud en Argentina eran mujeres. En 2016 ese porcentaje se duplicó, ya que el 60 por ciento eran mujeres", dijo a Télam Gabriela Catterberg, investigadora del PNUD. La especialista afirmó que, no obstante, "las brechas laborales persisten"."¿Mejoraron las condiciones laborales de las mujeres médicas? Ese aumento ¿fue acompañado por una mayor igualdad de género? Las estadísticas muestran que no", destacó.Luego de analizar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los investigadores del PNUD señalaron que los médicos perciben ingresos mensuales "un 19,6 por ciento más altos" que las médicas."La brecha de ingresos en los puestos técnicos y operativos es menor, del 12,3 por ciento. Al hacer el informe nos preguntamos por qué persiste la diferencia de ingresos y por qué es mayor entre las médicas profesionales y sus pares varones", comentó Catterberg.Puntualizó que la diferencia se debe, en parte, a la cantidad de horas trabajadas por varones y mujeres y a cómo distribuyen el tiempo entre el trabajo remunerado y no remunerado, ya que las mujeres siguen dedicando más horas a la organización de la casa y el cuidado de los hijos.