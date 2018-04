Adepa expresó su preocupación por las acusaciones contra periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió hoy un comunicado donde expresó su "preocupación ante el riesgo de que se intente condicionar la labor periodística y el ejercicio de la libertad de expresión" luego del escándalo en que derivó la presencia de la mediática Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand.Según Adepa, la libertad de prensa podría verse condicionada por "imputaciones contra profesionales de prensa no respaldadas por actuaciones judiciales".El sábado por la noche, Jaitt, famosa por sus escándalos mediáticos, fue invitada a La Noche de Mirtha, donde acusó a distintos periodistas de pedofilia.Hoy, Adepa difundió un comunicado en el que señala que "la utilización de un caso de actualidad y suma gravedad -como el del abuso de menores por parte de entramados delictivos que afectan a clubes de fútbol- para intentar vincular a periodistas, sin pruebas que lo acrediten en el expediente judicial, multiplica las sospechas sobre el real objetivo de tales afirmaciones".Ante la repercusión que tuvieron los dichos de Jaitt, el propio productor del programa y nieto de la conductora, Nacho Viale, tuvo que salir a pedir disculpas: "Las acusaciones no son compartidas por la producción ni por la conductora. Tomo la responsabilidad de haberla invitado. Podemos haber fallado en esto", dijo ayer en un reportaje con Radio Mitre.Para Adepa, "estos episodios, que incluso han llegado a reivindicar su origen en operaciones de inteligencia privadas financiadas por fuentes no explicitadas, lejos de contribuir a esclarecer hechos de interés público, pueden encubrir meras campañas de deslegitimación de periodistas profesionales e incluso configurar represalias en razón de su trabajo".Una de las mayores críticas que recibió el programa de Mirtha Legrand es que el escándalo terminó desviando el foco de la investigación judicial sobre el abuso a menores. En ese sentido, la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, aseguró que la presencia de Jaitt en ese programa "puede ser una operación contra el gobierno".En otro tramo del comunicado, Adepa concluyó: "Al margen del derecho de cualquier persona a expresarse libremente, afrontando, eso sí, las consecuencias de sus afirmaciones, sólo la intervención oportuna y el funcionamiento efectivo del Poder Judicial terminarán echando luz sobre este tipo de situaciones".Ayer por la tarde, el canal América también salió a respaldar a sus periodistas que fueron mencionados por Jaitt y en un comunicado firmado por la gerente general, Marta Buchanam, aseguró: "América TV S.A. se solidariza con los periodistas y personal jerárquico que desempeñan su labor profesional en la empresa, afectados en su integridad moral por las infundadas acusaciones realizadas recientemente en un programa de televisión".