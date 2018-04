Vecinos de La Plata recordaron a víctimas de las inundaciones de 2013

Familiares de víctimas de la inundación y asambleas de vecinos se manifestaron en la capital bonaerense y restauraron la marca de agua que estuvo pintada sobre la calle 12 “para mantener viva la memoria”.“Este es nuestro acto de memoria para preservar la seguridad en el futuro”, declaró allí a Télam, Gabriel Colauti, familiar de un hombre fallecido en la inundación, quien criticó la falta de un plan de contingencia ante una situación similar.“Las obras no están terminadas y cuando lo estén, no solucionarán el problema. Ante un evento de similares características, la ciudad se va a inundar otra vez. Las obras pueden hacer que el agua drene más rápido, pero la gente no falleció por el nivel del agua, sino porque fue arrastrada, o sea por la intensidad y la velocidad”, apuntó Colautti.En tanto, Alejandro Albano, de la Asamblea de Inundados Tolosa, dijo a Télam que “si bien el avance de las obras llega a un 77%, si vuelve a llover como aquel 2 de abril la ciudad va a afrontar la misma situación”.“Las obras que se encuentran en ejecución son mitigadoras y, según profesionales de la universidad local, harían que el agua esté menos tiempo en las casas. Sin embargo, no generan gran cambio ante una inundación similar”, planteó Albano.Además opinó que “está estancada” la causa judicial para determinar responsabilidades políticas en la inundación que asoló a La Plata de 2013.En tanto, el juez Luis Arias -que en su momento estuvo al frente de la causa y ahora está suspendido- publicó en su cuenta de Facebook que "las víctimas oficiales no son las 51 personas que oportunamente hizo conocer el Poder Ejecutivo, ni los números que puedan difundir asociaciones civiles o periodistas puesto que no están comprobados en ningún expediente judicial y, en consecuencia, representan una mera opinión de quien las difunda"."El resultado de causa, fue -entre otras cuestiones- la determinación de 89 personas fallecidas a consecuencia del temporal, y 16 casos dudosos. Ese número surge de la sentencia que se adjunta, oportunamente dictada por el Juzgado a mi cargo el día 25 de marzo de 2014", puntualizó Arias.