Francisco convocó a "romper las rutinas" en la vigilia de Pascua

El papa Francisco convocó a "romper las rutinas" y no quedarse "enmudecidos ante los acontecimientos", al celebrar la misa de la Vigilia de Pascua en la Basílica de San Pedro."Celebrar la Pascua es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias", desafiando nuestros conformistas y paralizadores determinismos, dijo Francisco durante la homilía en la segunda de las celebraciones del Triduo Pascual, que culminará mañana en el mediodía romano con la bendición Urbi et Orbi en la Plaza San Pedro."Celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea e intenta sepultar todo tipo de esperanza", planteó Jorge Bergoglio en su sexta pascua como Papa, en la misa a la que asistió el embajador argentino en Roma, Tomás Ferrari.