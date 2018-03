La fiscal que investiga los abusos en Independiente citará a Bertoni "en los próximos días"

María Soledad Garibaldi dijo a Télam que "en los próximos días" citará a declarar al ex futbolista y campeón mundial de fútbol en 1978, Daniel Bertoni, quien dijo hace dos días que "siempre existió" el abuso sexual contra jugadores de las divisiones juveniles."La verdad que esto existió siempre. En la época nuestra también había 'rum rum' de estas cosas. La suerte fue que un chico ahora se quebró y habló. Si no, hubiera continuado esta pedofilia y esta prostitución", dijo a TNT Sports el ex delantero de Independiente y Fiorentina y Napoli de Italia, entre otros clubes.La fiscal aseguró ayer que son siete los menores víctimas de la red de abusos, todos de las divisiones inferiores de Independiente, y que en los diez días que lleva la causa se realizaron 27 allanamientos en la Ciudad, Gran Buenos Aires y el interior bonaerense, se hicieron cuatro cámaras Gesell y hubo 100 declaraciones testimoniales, entre otras medidas de prueba.