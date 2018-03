Cinco años después de la inundación en La Plata, en la que murieron 91 personas y provocó el ingreso de agua en más de un tercio de los hogares de la ciudad, son muchos los vecinos que aún optan por no salir a la calle cuando llueve, chequean permanentemente el pronóstico o se mudaron a edificios para evitar plantas bajas.La inundación del 2 de abril de 2013 dejó unas 190.000 personas damnificadas y platenses con miedo que no logran olvidar aquella fatídica noche y recuperarse del trauma por completo.La maestra Marcela Sánchez, en cuya vivienda de las calle 9 entre 33 y 34 entró un metro y medio de agua, contó a Télam que "mi vida nunca más volvió a ser lo que era, antes me encantaba la lluvia y ahora le tengo miedo. Me mudé a un segundo piso y trato de no salir cuando llueve".