"Hay más personas implicadas, tenemos que recolectar la prueba", dijo la fiscal Garibaldi

María Soledad Garibaldi reiteró que el club Independiente "no es parte de la estructura delictiva de esta red" y precisó que su única preocupación "es que no se filtren los nombres de los chicos" .La fiscal, en declaraciones al canal América, se mostró sorprendida por un tweet del año 2012 del detenido Leonardo Cohen Arazi en el que convocaba a futbolistas de entre 17 y 21 años para un casting y daba la dirección de mail cielitocasting@gmail.com. "No damos abasto, ese tweet será incorporado para el análisis, tenemos una oficina llena de computadoras, pen dirves, telefónos y material pornográfico por analizar. Puede ser que de allí salga más prueba", indicó.Precisó que"siguen su vida normal" y por eso "es importante que no se den a conocer los nombres porque no podrían seguir sus carreras como futbolistas". "Se investigan a chicos de otras pensiones. Hay chicos que no sabían nada lo que le pasaban a sus compañeros y recién ahora se dan cuenta de porque estaban cambiados, algunos de ellos con tatuajes", precisó