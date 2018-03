Fue liberado Gustavo Sofovich luego de ser detenido por presuntas lesiones a una mujer

Gustavo Sofovich, hijo del fallecido conductor y productor Gerardo Sofovich, fue liberado anoche tras estar detenido unas horas luego de la denuncia por lesiones que realizó una mujer de 30 años cuando ambos estaban en un hotel alojamiento del barrio porteño de Palermo, informaron hoy fuentes policiales.El juzgado en turno resolvió la liberación sin esperar los resultados de reincidencia y prontuarial, debido a que se presentó su abogado, Diego Storto, quien lo solicitó, y porque además el delito de lesiones leves tiene una pena excarcelable."Gustavo fue liberado poco después de la detención. Anoche el Same constató que la chica no estaba visiblemente lastimada, y la policía corroboró que no había estupefacientes. Se trató de una discusión de pareja, pero no hubo violencia", afirmó Storto a la prensa desde la comisaría 33 de la Ciudad.