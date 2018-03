Un cura agredió a una joven que celebraba su título en las puertas de la Catedral

"Fui a festejar con una compañera que nos recibimos, algo que es una tradición y estábamos acompañadas por amigos y familiares cuando salió un sacerdote y de mala manera nos echó, me pegó una patada, me hizo trastabillar un par de escalones y por suerte no me caí", dijo a TN Sofía Conte, al narrar lo ocurrido en la tarde de ayer.Las imágenes de la agresión fueron registradas en un video que hoy se viralizó y que utilizará la joven para "presentar la denuncia en la comisaría 1 de La Plata", según explicó.Por su parte, Alfón, en diálogo con Télam, negó hoy haberle "pegado una patada" y aseguró que solo "la corrí con el pie" porque "le estaban faltando el respeto al lugar"."Me gustaría pedirle perdón, pero no le pegué una patada, sino que la corrí con el pie.Yo no la agredí, ni la empujé, ni le puse el pie para que se cayera", señaló el cura.Según el párroco "en las imágenes que están circulando quedó de manifiesto que no la agredí, se desbordaron, la corrí como quién corre una silla. No la podía tocar, porque estaba toda sucia, embadurnada”.En tanto, Conte calificó la acción de Alfón de "aberrante"."El salió de manera abrupta y prepotente. Nos dijo que nos fuéramos que era la casa de dios, que tenía que dar una misa", e insistió en que "no estábamos haciendo nada malo", señalóEn los últimos días se observó que las escalinatas de la Catedral suelen vallarse en el horario que no está abierta, una medida que busca impedir los festejos de los universitarios pero también que se utilicen para actividades físicas, según fuentes cercanas a la institución.