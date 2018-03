La Justicia busca víctimas del anestesista detenido por abuso de menores

En tanto, el fiscal adjunto Gonzalo Nazar confirmó que entre el material secuestrado al médico se encontraron dos vídeos caseros realizados en el hospital pediátrico Humberto Notti, de la capital mendocina, donde trabajaba Maddio, quién también ejercía en una clínica privada.En el marco de la investigación, se tomaron testimonios de trabajadores de la Clínica Francesa, que indican que el anestesista habría filmados vídeos y sacado fotos allí con "tocamientos que exceden su trabajo como anestesista".La Fiscalía habilitó varias vías de comunicación, entre ellas un correo electrónico, y pidió que los padres que sospechen que sus hijos podrían haber sido víctimas de Maddio se acerquen a dar su testimonio."Todos los datos e información serán de carácter privado, la exposición no es una denuncia, es decir que no está promoviendo la acción penal sino que sirve a los investigadores para poder ordenar las consultas realizadas por la ciudadanía y se pueden llegar a aportar datos a la investigación", indicaron las fuentes.La información relevada será enviada a la Unidad Fiscal de Delitos contra la integridad sexual y en caso "sea relevante a la causa se los citará (a los padres) personal y oportunamente", añadieron.El anestesista fue detenido esta semana e imputado por el delito de "producción de pornografía infantil" por filmar y sacar fotos con su teléfono celular a sus pacientes cuando estaban sedados, a quienes además manoseaba.La causa se abrió en diciembre de 2017 cuando los directivos de la Clínica Francesa denunciaron por abusar de sus pacientes a Maddio, quién ya había sido apartado de su cargo tras realizársele un sumario en el Humberto Notti.Nazar precisó que "se encontraron dos videos caseros que se relacionan con el hospital Notti" y que con respecto a la Clínica Francesa "solamente tenemos testimonios que nos dan cuenta de estas fotos o filmaciones que Maddio habría llevado a cabo".Los trabajadores del centro médico privado corroboraron en declaraciones testimoniales que habría habido "tocamientos que exceden a la función del anestesista", añadió Nazar."Por ahora me aboqué a la producción de la pornografía infantil pero esta calificación legal es reformable a medida que avance la causa", dijo.Al imputado le encontraron además 7.000 videos de pedofilia que había descargado de la web en una de las memorias extraíbles que fueron secuestradas.El médico está alojado en el hospital de salud mental El Sauce porque al ser detenido, e informado de su imputación cuando estaba en su vivienda del departamento mendocino de Godoy Cruz, colapsó psicológicamente", según Nazar.