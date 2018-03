Cronograma de servicios públicos para feriados de Semana Santa y 2 de Abril

El Gobierno nacional informó el cronograma de servicios públicos durante el fin de semana largo, entre el 29 de marzo y el 2 de abril, por la celebración de Semana Santa y la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.El servicio de los trenes Metropolitanos de las líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento circularán entre el jueves y el lunes con cronograma de sábados, domingos y feriados.Con respecto a la línea Mitre, el ramal Tigre circulará con servicio limitado entre Tigre y Núñez por las obras del viaducto, para lo cual se dispondrán micros a Belgrano C y a Retiro para completar el recorrido.Por el mismo motivo, la línea San Martín circulará con servicio limitado entre Cabred/Pilar y Villa del Parque y habrá ómnibus que trasladen desde Villa del Parque hasta Palermo.Los trenes de larga distancia a Rosario, Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca y Mar del Plata circularán en su horario habitual.En tanto, el servicio a Mar del Plata agrega una frecuencia directa diaria entre el jueves y el lunes, con trenes que salen de Plaza Constitución a las 4:15 y regresa desde Mar del Plata a las 12:14.El servicio a Chivilcoy sale desde Once el miércoles 28 de marzo en su horario habitual (19:53) y regresa el martes 3 de abril en su horario habitual (3:14).Sin embargo, el que se dirige a Junín circula en su frecuencia y horario habitual con servicio reducido entre Caseros-Junín por obras del viaducto.@foto@ Los hospitales públicos Garrahan, Posadas, El Cruce y Sommer mantendrán el servicio de guardia previsto para feriados en los establecimientos sanitarios.Bancos, universidades y colegios nacionales permanecerán cerrados.Habrá un refuerzo de inspectores de Migraciones que actúan en los pasos internacionales aéreos, terrestres, marítimos y fluviales para facilitar la circulación turística al exterior.Según se informó, los viajeros pueden gestionar autorizaciones especiales de salida de menores válidas para un solo viaje en los principales pasos fronterizos.Las oficinas de atención no funcionarán para realizar trámites de residencia, cambios de categoría, certificaciones y otras gestiones vinculadas con radicación de extranjeros.Ante cualquier duda o consultar, se puede visitar la página web del organismo: www.migraciones.gov.ar.Las sedes del Renaper permanecerán cerradas, pero funcionarán los puestos fijos instalados en los shoppings, aeropuertos y terminales de ómnibus.En el aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, la sede funciona de lunes a domingos y feriados las 24 horas, mientras que en el aeroparque Jorge Newbery el horario es de 6 a 22.En el aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli (El Plumerillo), en Mendoza, está abierto de 7 a 22; mientras que en el aeropuerto Islas Malvinas, de Rosario, la atención es de 8 a 20.En la sede de Buquebús, se podrá realizar trámites el jueves y viernes de 6 a 17 y sábados, domingos y lunes de 7 a 19.En los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano la atención será de 10 a 21, salvo en Pilar Point donde habrá que sacar turno previo al 0800-147-0147.Por otra parte, se informó que las gestiones online de la AFIP estarán disponibles, mientras que la sede central y las delegaciones permanecerán cerradas; y no habrá atención al público en la dependencias de ANSES.En cuanto a los museos estarán abiertos, salvo el Museo del Libro y de la Lengua, el Palacio Nacional de las Artes (ex Palais de Glace), el Museo Casa de Yrurtia, Museo Mitre, el Museo Nacional del Traje, Museo Nacional del Hombre, Museo Nacional del Grabado y Casa del Acuerdo de San Nicolás que estarán cerrados el fin de semana.Por último, se informó que los Parques Nacionales estarán todos abiertos.