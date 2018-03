Evacúan zonas de Retiro por un escape de gas

Un escape de gas se produjo por la perforación de un caño en una obra, cerca de las 8 de hoy en Ramón Castillo al 1700, en el barrio porteño de Retiro, provocando un fuerte olor en el lugar y alrededores, por lo que se decidió la evacuación preventiva de una escuela, informaron fuentes policiales y de la empresa Metrogas.El hecho ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana cuando un caño de gas ubicado en Ramón Castillo a la altura de la Calle 12 sufrió una rotura de un caño por la obra del Paseo del Bajo que obligó a evacuar el establecimiento educativo, una posta policial y cerrar preventivamente la salida de Castillo de la Autopista Illia."Tenemos una ambulancia allí por prevención, pero por el momento no hay lesionados", dijo a Télam el titular del Same, Alberto Crescenti, quién explicó que "aunque no hay llamas", personal de Bomberos está "pulverizando con agua" sobre el caño perforado.