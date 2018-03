Independiente: a los chicos los tentaban "con botines" y "calzoncillos"

La fiscal que investiga a una red de prostitución de menores en las divisiones infantiles de Independiente dijo esta mañana que a los chicos "los tentaban hasta con un par de botines o con canzoncillos tipo boxer" y confirmó que en el transcurso de esta semana tomará declaración a todos los chicos que juegan en el club."Los chicos me llegaron a decir que les ofrecían hacerlo por un par de botines o por calzoncillos boxer", aseguró María Soledad Garibaldi, titular de la Fiscalía 4 de Avellaneda, quien hasta el momento entrevistó a cinco de los 53 chicos de entre 13 y 19 años que viven en la pensión de la institución.La funcionaria explicó además que la organización apuntaba a chicos "que no tienen mucha contención y con necesidades económicas importantes, que en su mayoría vienen del interior" del país."De los cinco chicos con los que hablé, tres nos aportaron información de que esto sucedía. Uno de ellos me dijo que no le llegó a pasar, pero que lo contactaron; los chicos ya sabían que esto pasaba", aseguró la funcionaria judicial durante una entrevista concedida a radio La Red.Garibaldi también deslizó que "hay muchos más casos, no solo acá, en Independiente"."Creo que esto se puede haber replicado a otros clubes y que estos mismos personajes investigados, que por ahora son seis, pueden haber operado en otros clubes de Primera División y en el fútbol amateur", enfatizó.